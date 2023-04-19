В Перми 48-летний мужчина убил четверых человек

Сейчас уголовное дело передано в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае полицейские и следователи задержали 48-летнего мужчину. Он обвиняется в трех убийствах, которые были совершены в 2009 и 2021 годах. В результате преступлений погибли четыре человека. Подробности рассказали в пресс-службе краевого МВД.

В декабре 2021 года в полицию Губахи обратилась местная жительница. Она сообщила об исчезновении своей дочери 1985 года рождения. Выяснилось, что последний раз пропавшую женщину видели в начале ноября 2021 года. Полицейские пришли к выводу, что ее могли убить. Следователи возбудили уголовное дело.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый уроженец Кизела, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. – По мнению сыщиков и следователей, он мог быть причастен и к другим преступлениям. Его заключили под стражу.

Позже установили его причастность к исчезновению еще двух человек. В 2009 году пропали женщина и ее сожитель из поселка Широковский. Выяснилось, что злоумышленник выпивал с ними в гараже. В какой-то момент между ними возникла ссора, и он ударил мужчину и женщину кочергой. От полученных травм они скончались.

Очевидец, который там же находился, помог обвиняемому скрыть следы преступления. Они закопали тела убитых возле гаража. А позже бульдозерист разровнял землю на этом участке. Однако, спустя 13 лет, в конце октября 2022 года, тела погибших нашли.

Кроме того, летом 2009 года мужчина расправился с жителем Александровского района. Он застрели потерпевшего из огнестрельного оружия. После этого, скрывая следы преступления, он сжег дом.

Долгие годы преступления оставались не раскрытыми, так были совершены в условиях неочевидности. Тем не менее работа следователей и полицейских по установлению причастного к убийствам продолжалась. Следователи собрали достаточные доказательства его вины. И сейчас уголовное дело передано в суд.