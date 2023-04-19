В 2023 году планируется утвердить проект третьего моста через Каму в Перми

Фото: permkrai.ru

В рамках состоявшегося заседания правительства Пермского края 19 апреля обсудили реализацию проектов по автодорожному строительству и ремонту автомобильных дорог региона в 2023 году.

Размер дорожного фонда в Пермском крае составляет рекордные 30,9 млрд рублей. Эту сумму удалость привлечь с помощью инфраструктурных кредитов и работой с федеральными органами власти. Почти 17 млрд рублей пойдут на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, содержание дорог обойдется в 5,6 млрд рублей.

В 2023 году предстоит реконструировать и построить более 9 км дорог, из которых 7,9 км - региональные, 1,2 км – местные. Будут отремонтированы около 385 км дорог, большая часть которых составят дороги местного значения – около 320 км.

По информации министра транспорта Пермского края Сергея Вешнякова, в рамках адресной программы предстоит сдать несколько важных дорожных объектов: участок дороги от ул. Вишерской до ул. Папанинцев протяженностью 1,27 км в рамках II этапа строительства перехода «Ул. Строителей – пл. Гайдара»; устройство дополнительных полос движения на участках дорог Пермь-Березники и Пермь-Ильинский; участки дороги «Пермь-Ильинский» и «Пермь-Ильинский-Хохловка». Запуск движения на ул. Папаницев планируется запустить уже в ноябре, а дорогу на Ильинский – в июле 2023 года.

В следующей трехлетке будут сданы в эксплуатацию объекты, строительство которых началось в этом году: III этап строительства перехода «Ул. Строителей – пл. Гайдара»; транспортные развязки на ул. Углеуральской и ул. Вишерской; строительство ул. Крисанова от ш. Космонавтов до ул. Пушкина; переход «Ул. Старцева – пр. Октябрят – ул. Целинная»; промышленный узел «Осенцы»; мост через реку Чусовую с подходами к нему; реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до ш. Космонавтов; дорога к верхнему кластеру курорта «Губаха»; дорога Кунгур-Соликамск (ул. Мичурина).

В этом году будут завершены проекты: третий мостовой переход через реку Каму в Перми протяженностью 5 км; автодорога Березники-Соликамск на участке между 46 и 58 км; реконструкция ул. Соликамской от ул. Первомайской до пл. Восстания (12 км); обход пос. Октябрьский (1,3 км). Проект третьего моста через Каму 10 апреля краевой минтранс отправил в Главгосэкспертизу.

В 2023 году Прикамье в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» потратит 6,1 млрд рублей, из которых 2,2 млрд рублей – из регионального бюджета, 3,9 млрд рублей – из федерального бюджета. Эти средства выделены на ремонт 74 объектов – 55 дорог и 19 мостов. Общая протяженность дорог составляет 70 км. С учетом опережения выполнения работ ремонт этого года уже выполнен на 37%.

В юбилейный для Перми год из средств нацпроекта на ремонт 33 км дорог города выделят более 730 млн рублей. В рамках опережающей контрактации из 22 объектов досрочно отремонтированы восемь. Основными объектами ремонта станут улицы Куйбышева и Карпинского.

В рамках лимита 2024 года из бюджета Пермского края на ремонт дорог Перми в рамках нацпроекта выделили 581 млн рублей. Конкурсные процедуры по всем объектам завершены, идет заключение муниципальных контрактов. На следующий год запланирован ремонт 11 участков дорог. Основной задачей дорожных строителей является завершение их ремонта в 2023 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Краевой Минтранс рассказал о начале строительства третьего моста через Каму в Перми

Проект третьего камского моста готов к прохождению госэкспертизы (Подробнее…)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru