В Пермь «понаехали» художники из четырех стран

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми открылась выставка «Понаехали! Арт-Пермь. XXV» (6+). В ней приняли участие 360 художников из более чем 30 городов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, а также 4 стран

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Два этажа выставочного центра «Пермь Экспо» представляют все направления изобразительного искусства - живопись, фото, скульптуру, графику. Так как юбилейную 25-ю выставку «Арт-Пермь» объединили с проектом «Понаехали», созданном в 2020 году в Санкт-Петербурге, то главными элементами оформления выставочного пространства стали чемоданы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Один из центральных проектов выставки «Понаехали. АРТ-Пермь. XXV» –«ХУДПРОМ», на котором представлены 65 живописных полотен, инсталляций и скульптур, созданных художниками из Перми и Екатеринбурга, Москвы и Ростова-на-Дону. Их темы - промышленные пейзажи и рабочие на производстве. В частности, на стендах можно увидеть цеха «Мотовилихинских заводов», «Пермских моторов» и «Еврохима».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Смотрите самые интересные работы, представленные на выставке, с точки зрения нашего фотографа.

«Пермь Экспо»

ш. Космонавтов, 59

Режим работы: 19-22 апреля с 10:00 до 20:00, 23 апреля с 10:00 до17:00

Билеты: 400 рублей, льготные 200 рублей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО