Мальчику из Прикамья, который не мог спать несколько лет, нужна помощь неравнодушных людей

С самого рождения у Димы случались частые приступы эпилепсии, и из-за этого он элементарно не мог спать.

В Красновишерске живет 8-летний Дима Лейхнер. Мальчик родился с нарушениями здоровья, врачи обнаружили у него эпилепсию, ДЦП, идет задержка психо-речевого развития. С самого рождения у Димы случались частые приступы эпилепсии, и из-за этого он элементарно не мог спать.

Это продолжалось с полутора до 4,5 лет. Все это время врачи пытались подобрать ребенку подходящее лекарство, сделать быстро это не получалось. Первое естественное засыпание у Димы случилось, когда ему было около 5 лет.

Все это время мальчик почти не спал ни днем, ни ночью. Когда врачи нашли подходящие препараты, приступов стало значительно меньше. В 2022 году одно из этих лекарств не вошло в число зарегистрированных и разрешенных к ввозу в Россию. И его заменили на аналог. Через несколько месяцев, в ноябре, Дима попал в реанимацию. Приступы возобновились, препарат ему не подошел. Мама Димы не опускала руки и до марта 2023 года самостоятельно покупала подходящее лекарство.

- Этой весной купить его вовремя мама не смогла, Дима опять оказался в реанимации, - говорят в благотворительном фонде «Берегиня», который взял опеку над мальчиком и помогает в сборе средств.

Чтобы купить 12 флаконов препарата «Петнидан» нужно 135 000 рублей. Их хватит на шесть месяцев (по два в месяц, объем каждого 250 мл). Благодаря им Дима сможет уехать из реанимации.

Дима – младший ребенок в семье, дома его ждет старшая сестра. Когда он принимает препарат, который ему помогает, он проходит реабилитацию и осваивает новые навыки. Дима любит слушать музыку, смотрит мультики и делает с мамой гимнастику.

Помочь Диме можно перейдя по ссылке или отсканировав QR-код.

Помочь можно, отсканировав QR-код.

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