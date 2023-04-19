Русская американка разыскивает в Пермском крае родственников

30 лет назад Татьяна из Перми переехала в Штаты. Фото: личный архив.

- Две эти старые фотографии много лет хранятся в нашем семейном альбоме, - говорит американка русского происхождения Татьяна Коньшина. – На фото – мой дед по отцовской линии Александр Ильич Коньшин. Родился он в 1914 году, умер в 1950. На одной карточке он сфотографирован с моим маленьким папой, на второй – с неким Толей Коньшиным. Родом дедушка был из Кудымкара. И сейчас я пытаюсь найти своих родственников по папиной линии, оставшихся в России. Нам очень хочется познакомиться с ними, встретиться и начать общаться хотя бы через соцсети. Хотя иногда я приезжаю в Пермь, и в мае 2024 года вновь планирую приехать в Россию с младшей дочерью. Как раз будет 35 лет после окончания вуза, и я буду встречаться с однокурсниками.

Уже 30 лет Татьяна Коньшина - пермячка по происхождению - живет в США, в городе Сан-Франциско. В юности она окончила пермский мединститут, а в 1993 году уехала за океан туристкой. Потом получила грин-карту и осталась. Перевезла семью, родителей. Сейчас у нее трое дочерей, работает Татьяна психологом. Лет пять назад вся ее семья сдала ДНК-тест и начала поиски родственников в России.

Татьяна Коньшина с сестрой и родителями на семейном торжестве. Фото: семейный архив.

Специальный ДНК-тест достаточно популярен в Европе и США. Он помогает подтвердить или исключить близкое родство и найти более дальних родственников по всему миру.

Родню по линии мама Татьяны, Коньшиным удалось найти быстро: большинство из них жили в деревне близ Сыктывкара, а вот о корнях по отцовской линии знали только то, что дедушка Александр Ильич жил в Кудымкаре. В начале войны он ушел на фронт пулеметчиком, но из-за ранения и раздробленной кисти правой руки его комиссовали. В тылу Александр Коньшин начал работать бухгалтером. Вскоре женился на бабушке Татьяны, у них родился мальчик.

Родители Татьяны Коньшиной после замужества. Фото: семейный архив.

- Но мы точно знаем, что у деда были еще и внебрачные дети, - говорит Татьяна. – Пока он был бухгалтером, часто ездил по деревням. Время было непростое, мужчин было мало, его привечали и мы точно знаем о еще одной девочке, Людмиле, которая родилась почти одновременно с моим папой. Когда она выросла - переехала во Францию, но умерла совсем недавно. Мы совсем чуть-чуть опоздали и не успели увидеть ее. Но, возможно, у дедушки были и другие внебрачные дети. Сейчас мы очень хотим найти их, а также их детей и внуков. Еще мы знаем, что Александр Ильич умер достаточно рано, моему папе на тот момент было лет шесть-семь.

Дедушка Александр Ильич Коньшин на фото с сыном - папой Татьяны - и с неким Анатолием Коньшиным. Фото: семейный архив.

На старом фото Александр Ильич Коньшин запечатлен со своим маленьким сыном. И если у кого-то в семейном альбоме тоже есть фото Александра Ильича, то Татьяна Коньшина просит откликнуться этих людей и написать ей на страничку Вконтакте. Русская американка очень хочет найти своих дальних родственников и поддерживать с ними связь.

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