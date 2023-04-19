Школьная пора. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как попасть в проект «Я выбираю школу» в Перми

Попасть в проект «Я выбираю школу» в Перми на 2023-2024 учебный год могут учащиеся четвертых и шестых классов образовательных учреждений города.

Дети должны проявлять интерес к учебе, выполнять школьные проекты или проводить учебные исследования, участвовать в олимпиадах или научно-практических конференциях, демонстрировать способности к изучению определенных предметов.

В 2023 году четвероклассники смогут поступить в пятый класс одной из 16 школ города, шестиклассники в седьмой класс одной из 7 школ. Обучение будет проводиться по программам повышенного уровня с углубленным изучением отдельных учебных предметов.

В проекте «Я выбираю школу» в Перми на 2023-2024 учебный год предоставляется: 571 место – в пятый класс, 253 места – в седьмой класс.

Как подать заявку на участие в проекте «Я выбираю школу» в Перми

Заявку в электронном виде можно подать с 17 апреля по 15 мая 2023 года на портале «Я выбираю школу».

Процедура индивидуального обора на свободные места в 5 или 7 класс на программы с углубленным изучением отдельных учебных предметов описывается каждой школой в локальном нормативном акте «Об индивидуальном отборе».

Если заявки были поданы в несколько школ, то результаты будут автоматически направлены в каждое учебное учреждение.

Этапы проведения отбора на участие в проекте «Я выбираю школу» в Перми

В 2023 году проведение индивидуального отбора в 5-й и 7-й классы на программы с углубленным изучением отдельных учебных предметов по проекту «Я выбираю школу» в Перми осуществляется в два этапа.

I этап. Собеседование по результатам действующего портфолио («Электронное портфолио школьника»);

II этап. Тестирование по предметам «Русский язык» и «Математика».

Для четвероклассников и шестиклассников, поступающих на программы повышенного уровня по предмету «физическая культура», проводится дополнительное индивидуальное испытание.

Результаты тестирования для четвероклассников станут известны 25 мая, шестиклассников – 31 мая.

Критерии индивидуального отбора для каждого этапа устанавливаются школой самостоятельно и указываются на официальном сайте образовательного учреждения (вкладка «Прием в 5 и 7 класс»).

По результатам двух этапов в каждой школе выстраивается рейтинг среди подавших заявку на обучение в 5-й или 7-й класс на 2023-2024 учебный год.

До 10 июня в личном кабинете «Электронного портфолио школьника» необходимо выбрать одну школу, куда планируется впоследствии подавать документы.

Образовательные учреждения проекта «Я выбираю школу» в Перми

В Перми дополнительный набор в 5-й и 7-й классы на программы углубленного изучения отдельных учебных предметов по проекту «Я выбираю школу» проводят: IT-школа с углубленным изучением информатики; гимназии №3, №7, №8, №31, №33; лицей №5, №10; Школа «Дуплекс», Кадетская школа №1, Школа бизнеса и предпринимательства, Школа дизайна «Точка», школы №32, №85, №122, №136 и №145.

Если появились вопросы

Если появились вопросы по участию в проекте «Я выбираю школу» в Перми можно обращаться:

- Единый портал пермского образования https://permedu.ru

- Горячая линия департамента образования администрации Перми с 17 апреля 2023 по 15 мая 2023 года по тел. 212-95-20

Чтобы получить официальный ответ на бланке городского департамента образования, можно направить письмо по электронной почте do@gorodperm.ru или почтовому адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 17.

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