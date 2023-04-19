В Перми появится первый электробусный маршрут, а остановки станут чище

Электробус доказал, что он подходит для нашего климата. Фото: архив "КП".

Почему в городе ставят узкие остановочные павильоны? С чем связана реконструкция трамвайных путей на улице Куйбышева? Где и когда в Перми будут ходить электробусы?

На эти и другие вопросы ответил в эфире Радио «Комсомольская правды» (96,6 FM) первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин.

Плюс-минус 2 минуты

- Если автобусы не соблюдают расписание – это считается серьезным нарушением?

- Пассажиры за свои деньги должны получать качественную услугу. Сейчас в Перми работает около 700 автобусов и 90 трамваев. Бывают, конечно, ситуации с их поломкой, но в контрактах у нас предусмотрено, что перевозчики должны предусмотреть резервный транспорт. За невыход транспорта на рейс предусмотрены штрафные санкции.

Многие, действительно, жалуются не только на то, что автобусы запаздывают, плохо также, когда они приходят раньше, чем должны по графику. Действительно, если человек пропустит автобус, а интервал движения составляет, допустим, полчаса, то он потратит на ожидание немало времени.

Поэтому в новых контрактах мы ужесточили требования: теперь водители автобусов имеют право приехать на остановку только на 2 минуты раньше, но не более того. И также не должны задерживаться больше, чем на 2 минуты. Мы стараемся отслеживать соблюдение графиков по системе навигации, и перевозчики подвергаются штрафным санкциям, но можно сообщить о нарушениях в городской департамент транспорта, и мы будем разбираться в причинах задержек.

На узких тротуарах будут ставить навесы

- У горожан возникают вопросы по содержанию остановок, а также по ширине новых остановочных павильонов.

- Мы разработали новую методику содержания остановок. Разыграли по ней 1 апреля контракты, и, надеюсь, мы увидим результаты уже в ближайшее время, остановки должны стать чище.

В прошлом году мы установили более 40 новых остановочных павильонов. Причем, 28 из них – это «умные» остановки, оборудованные модулем Wi-Fi, зарядкой, электронным табло. Они пока расположены в основном на улицах Ленина, Сибирской и Шоссе Космонавтов.

В этом году запланирована установка еще 56 остановочных павильонов. Из них 22 – «умных».

Жители, возможно, недовольны, что в некоторых местах мы ставим узкие павильоны, но, к сожалению, по нормативам мы не можем поставь другие. Как правило, они ставятся там, где раньше их вообще не было, - например, на улице Сибирской, где раньше был магазин «Мелодия», на Ленина около здания филармонии. Там небольшой пассажиропоток, и остановка должна находиться от проезжей части на расстоянии 2,5 метра. Если сделать ее шире, она будет мешать пешеходам, а на Ленина – еще и велосипедистам. На узких тротуарах и на трамвайных остановках мы будем ставить навесы.

От «Погоды» до вокзала

- Трамвайные пути на Куйбышева ремонтируют уже в рамках концессии?

- Да, на улице Куйбышева началась реконструкция трамвайных путей в рамках концессионного соглашения, которое мы заключили осенью с компанией «Мовиста Регионы». Стоимость этой концессии – около 16 миллиардов рублей. В рамках этого соглашения будет реконструировано около 35 километров трамвайных путей, а также обновятся контактные сети и тяговые подстанции.

Также мы ожидаем около 44 новых современных низкопольных вагонов, оборудованных медиапанелями, датчиками, системой видеонаблюдения. В итоге возраст трамваев у нас к 2025 году не будет превышать 10 лет. В этом году к 300-летию Перми компания «Мовиста Регионы» обещает поставить 30 новых трамваев.

- Почему сейчас делается такой акцент на развитие трамваев?

- Вообще, наблюдается тренд на развитие электротранспорта – трамваев и электробусов. Трамваи, конечно, дорогие в обслуживании, но у них есть плюсы – они движутся почти без пробок. На той же улице Куйбышева, когда в заторах стоит автотранспорт, они выручают.

Также в этом году в Пермь поставят первые электробусы, и один из маршрутов в городе будет целиком обслуживаться ими. Мы уже тестировали в городе такой транспорт, и он показал себя нормально, выдержал наши климатические условия. В этом году электробусы будут ходить из нового микрорайона Погоды до Перми-II.