В Пермском крае расширились возможности материнского капитала

Пособия по материнству, которые ранее выплачивал ФСС теперь назначаются в ОСФР Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 января 2023 года в Пермском крае начал работу территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Объединение фондов для граждан - это возможность быстрее и удобнее получать меры социальной поддержки, а для специалистов упрощение процедур назначения и выплат пособий. О том, как и какую поддержку можно получить прикамцам, «Комсомолке» рассказала заместитель управляющего ОСФР по Пермскому края Юлия Зобина.

Заместитель управляющего ОСФР по Пермскому края Юлия Зобина.

Что изменилось для людей?

- Еще совсем недавно для получения мер поддержки по одной и той же жизненной ситуации человеку надо было обращаться в оба фонда, проводить определенные операции в личных кабинетах на разных сайтах, приезжать в несколько учреждений. Сегодня для этого необходимо заполнить одно заявление в клиентской службе, МФЦ или в онлайн-формате на сайте, подать заявление через портал госуслуг. Большинство услуг СФР уже предоставляются в проактивном и беззаявительном формате в рамках реализации проекта «Социальное казначейство». Граждане могут узнать размер будущей пенсии, получить информацию о мерах государственной поддержки, которые доступны при рождении ребенка, при установлении инвалидности и наступлении пенсионного возраста. Беззаявительно оформляется материнский семейный капитал, назначаются ежемесячная денежная выплата, пенсия по инвалидности и страховая пенсия по старости, федеральная социальная доплата к пенсии. Использование этих механизмов позволяет упростить взаимодействие граждан с государством. К примеру, для назначения единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка от 0 до 17 лет, достаточно подать одно заявление. Остальные сведения проверяются через межведомственное взаимодействие.

- В апреле заканчивается выплата пособия на ребенка от 8 до 17 лет, которая была введена ровно год назад. Это была новая государственная мера поддержки для семей с низкими доходами. Когда можно подавать новое заявление?

- Родителям, которые подавали заявление на данное пособие в апреле и мае 2022 года, выплата была установлена по 30 апреля включительно. Пособие за апрель (с учетом выходных и праздничных дней) семьи получат 03 мая 2023 года. После окончания срока выплаты пособия на детей от 8 до 17 лет семья имеет право обратиться за назначением единого пособия. Если подать заявление с 01 мая по 31 мая включительно, то пособие будет назначено с 01 мая. Первая выплата произойдет через 5 рабочих дней после принятия положительного решения, а в дальнейшем выплата будет осуществляться в месяце, следующем за месяцем, за которое выплачивается такое пособие. К примеру, за июнь - в июле, а в августе за июль. При назначении пособия учитываются доходы и имущество семьи, а также занятость родителей. Доход на каждого члена семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум (в Пермском крае – 13 225 рублей).

- Возможность обратиться в территориальный орган СФР за новым единым пособием, которое заменило ряд действовавших ранее мер поддержки семей с низкими доходами, появилась еще в начале года. Наверное, специалисты ОСФР столкнулись с очень большим количеством заявлений на единое пособие?

- Здесь очень важно понимать, что пособие устанавливается семьям с низкими доходами. В Пермском крае родители более 83 тысяч детей оформили единое пособие с начала года. Кроме того, за 1 квартал 2023 года ОСФР по Пермскому краю назначило единое пособие 3,5 тысячам беременных женщин. Общая сумма выплат составила 1,3 миллиарда рублей. Единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки (две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам).

Для постепенного перехода к единому пособию семьи продолжают получать все перечисленные выплаты до истечения срока, на который они установлены. Родители при этом в любой момент могут перейти на единое пособие. Например, по выплате на первого ребенка. Теперь она входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут оформить положенные им выплаты по ранее действовавшим условиям до достижения ребенком 3 лет. С начала года ОСФР по Пермскому краю одобрил выплаты на 4 тысяч первенцев до 3 лет, появившихся в семьях до конца 2022-го. Сумма выплат превысила 485 миллионов рублей.

- При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей, другими словами, родители должны быть официально трудоустроены. А если родители не могут найти работу по объективным причинам или имеют инвалидность? Как быть, если родители в разводе?

- Если родители разведены, то трудоустройство - это обязательное условие для того, кто проживает с ребенком. Если родитель, проживающий с ребёнком, снова вступает в брак, то у супруга тоже должен быть доход. Это может быть и зарплата, и выплаты по договору гражданско-правового характера, авторские гонорары, доходы от предпринимательской деятельности, стипендия или пенсия. Безусловно, бывают объективные причины, когда человек не может устроиться на работу и получать доход. К ним относятся: уход за ребенком до 3-х лет, а если нет второго родителя, то и старше, а также уход за ребенком - инвалидом, продолжительное лечение, безработица при условии регистрации в центре занятости и не дольше полугода. Конечно, может не работать один из родителей в многодетной семье, который посвящает себя уходу за детьми. Если родители имеют инвалидность, то они получают пенсию, имеют доход и имеют возможность обратиться к нам за установлением пособия. Для оформления единого пособия дети и родители должны быть граждане РФ и постоянно проживать в России.

- Размер единого пособия может варьироваться и зависит от уровня нуждаемости заявителей. Почему кто-то получает 50% от прожиточного минимума на ребенка в регионе, кто-то - 75% или 100%?

- Если среднедушевой доход на одного члена семьи меньше прожиточного минимума в регионе (13 225 рублей), то пособие будет назначено в размере 50% от прожиточного минимума на ребёнка (13146 рублей). Если уровень дохода и с учетом пособия в размере 50% не доходит до прожиточного минимума в регионе, то пособие увеличится еще на 25% — до 75% от размера прожиточного минимума на ребенка.

- В текущем году также расширились возможности материнского капитала?

- Да, теперь семьи могут оформить ежемесячную выплату из него не только на второго ребенка, как это было до 2023 года, но и на первого, третьего или любого другого. Причем семья может одновременно получать и единое пособие, и выплату из маткапитала на одних и тех же детей. Начиная с июня этого года, будет введена единая дата выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Семьи, оформившие такую меру поддержки, начнут получать средства 5-го числа каждого месяца. Приходить они будут не за текущий, а за предыдущий месяц.

Напомним, что право на ежемесячные средства из материнского капитала имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе. При расчете дохода учитываются зарплаты, премии, пенсии, больничные и ряд других поступлений, которые получают родители и дети. Сумма ежемесячной выплаты равна прожиточному минимуму ребенка в регионе.

- Пособия по материнству, которые ранее выплачивал ФСС теперь назначаются также территориальным органом ОСФР?

- Да, пособия работающим мамам по беременности и родам, при рождении ребенка, а также по уходу за ребенком до 1,5 лет, которое может быть назначено и маме, и родственнику, который осуществляет фактический уход за малышом, выплачиваются специалистами ОСФР по Пермскому краю. С начала текущего года выплаты по рождению были назначены свыше 3,5 тыс. получателям, сумма выплат составила 86,8 миллионов рублей. Пособия по беременности и родам получили почти 4 тыс. женщин на сумму около 87 миллионов рублей. По уходу за ребенком пособия получили почти 18 тысяч работающих граждан, оформивших отпуск по уходу за ребенком. Сумма выплат составила более 437 миллионов рублей.

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