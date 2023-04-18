Почти полвека воспевает Пермский край в своих картинах

Александр Новодворский на фото с натюрмортом и портретом Карла Модераха. Фото: личный архив.

Почти полвека пермский художник Александр Новодворский воспевает в своих картинах красоту и величие Пермского края. Он написал сотни портретов, бесчисленных пейзажей и натюрмортов. Большинство из работ пронизаны щедрым солнцем, ощущением красоты и радости бытия.

- Искусство должно нести в мир добро, высокий позитивный настрой, любовь, гармонию,- иначе,- зачем искусство, наполненное негативом, и кому оно нужно? – объясняет художник. – Искусство вообще должно быть, как храм: быть для людей. Художник людям должен служить, а не красоваться сам в своих работах.

Для Александра Новодворского искусство - это то, что наполнено добротой, высокими смыслами, приподнимает человека над обыденностью.

Свой творческий путь Александр Станиславович начинал еще 48 лет назад, с учебы в Художественной студии А.М. Демина при Пермской художественной галерее, после – в Казанском художественном училище. Высшее художественное образование получил в Институте живописи, ваяния и зодчества в Ленинграде.

В 90-е годы, прикрепив этюдник и холсты к багажнику советского велосипеда «Кама», он исколесил окрестности поселка Павловский Очерского района, написав с натуры бесчисленное количество пейзажей. Создавались они за считанные часы, на пленэре, передавая ощущение воздуха, солнечного света и неба.

Большая часть из его работ была показана на многочисленных выставках, в том числе и персональных. Лучшие портреты и пейзажные композиции приобретены Пермской художественной галереей, другими краевыми музеями и частными коллекционерами. Большие «залежи» живописных работ хранятся в мастерского художника.

Пермский художник занимает активную общественную позицию: он много времени уделяет работе в Пермском отделении Союза художников России, был заместителем председателя правления. Много внимания Александр Станиславович отдает и преподавательской деятельности: он 12 лет вел курсы повышения квалификации для учителей изобразительного искусства.

В 1998 году Александр Новодворский получил Губернаторскую премию Пермской области в сфере культуры и искусства.

- В те годы мою работу еще подарили Юрию Лужкову в знак сотрудничества между Пермью и Москвой, - вспоминает художник.

Не так давно Александр Станиславович отметил 75-летний юбилей. К этой дате была приурочена его большая юбилейная выставка «Стезя», которая проходила в Доме Художника.

Сейчас Александр Новодворский сотрудничает с Павловским и Очерским Краеведческими музеями, участвует в выставках, придумывая совместные творческие проекты.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Комсомольская правда» ищет героев, которые живут среди нас и делают Пермь Великой

Мы приглашаем их поучаствовать в проекте «Настоящие люди» (Подробнее...)