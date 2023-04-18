Пермский доктор более 50 лет лечит детишек

Студенты, сотрудники и пациенты любят и уважают Наталью Ивановну за доброжелательное отношение к людям. Фото: личный архив.

Более 50 лет доктор Наталья Ивановна Аверьянова лечит пермских детишек. После окончания института в 1965 году она прошла клиническую ординатуру по педиатрии в Свердловском мединституте, обучалась в аспирантуре и защитила кандидатскую диссертацию. А в 1997 году написала докторскую. Со дня служения медицине Наталья Ивановна прошла все ступени педагогического и профессионального роста.

Сейчас она профессор, заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней ПГМУ им.ак.Е.А.Вагнера, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, лауреат премии Пермского края в области науки 1 степени «За лучшую работу в области медицинских наук». Студенты, сотрудники и пациенты любят и уважают Наталью Ивановну за доброжелательное отношение к людям, высокий профессионализм и отзывчивость.

Наталья Ивановна – неутомимая общественница. Она постоянный инициатор и организатор Пичугинских чтений, научно-практических конференций, посвященных основателю пермской педиатрической школы Павлу Ивановичу Пичугину.

Наталья Аверьянова является основателем Пермской научной школы детских нефрологов. Награждена медалью «Ветеран труда», почетным «Знаком академика Вагнера». Все, кто знает Наталью Ивановну, дорожат ее мнением как человека и профессионала, обладающего всеми лучшими качествами так называемой «старой медицинской школы», которой современным врачам порой очень не хватает.

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