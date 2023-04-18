Пермяки смогут принять участие в «юбилейном» диктанте и викторине

В юбилейный год горожане смогут продемонстрировать знание истории родного города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этот раз исторический форум, который в седьмой раз проходит при поддержке гордумы, – особенный. Его посвятили 300-летию Перми, и он будет длиться в течение двух лет.

- В прошлом году пермяками и гостями города были представлены весьма интересные инициативы, - отметил председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин. - В этом году мы должны выйти на информационный пик, реализовать нашу главную просветительскую задачу.

Кроме традиционной научно-практической конференции, посвященной юбилею города, в Перми должны пройти различные мероприятия, которые наверняка вызовут интерес у горожан. На заседании оргкомитета как раз и обсудили предложения по этому событийному ряду.

Артиллерийская столица державы

В частности, директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов рассказал, что сразу после Дня города – с 13 по 15 июня - в Перми пройдут традиционные Романовские чтения.

В цикл мероприятий форума, посвященных юбилею города, войдут также проекты «Юрий Николаевич Калачников – выдающийся конструктор артиллерийских систем», «Пермь – город трудовой доблести. Заводы и люди», «Пермь – артиллерийская столица», «Площадь трех столетий».

- На сайте архива уже размещена подробная информация о биографии и разработках конструктора Юрия Калачникова, - отметил Сергей Неганов. – Это действительно выдающийся человек. Достаточно сказать, что большая часть современной артиллерийской техники разработана именно им.

А знаете ли вы свой город?

Пермяки смогут также принять участие в диктанте и викторине, посвященным истории Перми.

- Пермский диктант пройдет в два этапа, весной – в традиционной форме, а осенью планируется провести семейный диктант, где участниками станут семьи с детьми-школьниками, - объяснила директор Государственного архива Пермского края Юлия Кашаева.– Также мы продолжим наш проект «Пермские микрорайоны», который уже вызвал большой интерес у горожан, - будем исследовать и публиковать информацию об истории микрорайонов Перми.

Активно участвуют пермяки в краеведческой викторине «Пермь – курс 300». Она стартовала в сентябре прошлого года и продлится до конца августа.

- Викторина включает 300 вопросов о прошлом и настоящем краевой столицы, она состоит из 12 туров, в каждом по 25 вопросов на определенную тему, - рассказала руководитель отдела читальных залов центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина МБУК «Объединение муниципальных библиотек» Яна Араптанова. – Например, в апреле вопросы были посвящены географии и экологии города, а в мае участников ждут вопросы, касающиеся военного дела. Победителей викторины ждут памятные призы.

Два уральских юбилея

История Перми неразрывно связана с теми, кто давал знания подрастающим поколениям.

Старший преподаватель кафедры культурологии, музыковедения и музыкального образования факультета музыки, директор музея истории ПГГПУ Андрей Маткин представил мемориально-просветительский проект «Судьбы пермского учительства. Прошлое, настоящее и будущее».

- В прошлом году в рамках этого проекта рядом с четвертым корпусом педуниверситета установили три стелы с именами, фотографиями и краткой биографией выдающихся пермских педагогов и ученых, - рассказал Андрей Маткин. -В этом году должна появиться еще одна стела. Также будет оформлено вечернее освещение этих объектов. Кроме того, мы выпустим сборники с биографиями выдающихся пермских педагогов.

О научно-практической конференции «Город Пермь – 300 лет в истории России» рассказала доктор исторических наук, заведующая кафедрой междисциплинарных исторических исследований историко-политологического факультета ПГНИУ Галина Янковская.

- 8 июня у нас стартует первая конференция, которая будет связана с 300-летним юбилеем Перми, аналогичная конференция пройдет 7-9 сентября в Екатеринбурге, который также отмечает 300-летие, 20-22 сентября уже сразу в двух городах состоится большой академический форум, - сообщила Галина Янковская.