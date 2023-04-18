В Перми врач-онколог полвека спасает женщин от тяжелой болезни

Онколог-маммолог Олег Орлов полвека он спасает женщин от тяжелой болезни. Фото: архив "КП"

В этом году в Москве в государственном Дворце состоялась торжественная церемония награждения победителей премии «Будем жить» за особый вклад в борьбу против онкологических заболеваний.

Всероссийская общественная организация помощи пациентам Ассоциация онкопациентов «Здравствуй!» совместно с Советом Федерации, ГосДумой и ВОЗ отметила несколько пермских врачей. В номинации «Легенда в онкологии» лауреатом стал профессор, заведующий кафедрой онкологии ПГМУ им.ак.Е.А.Вагнера, онколог-маммолог Олег Орлов.

Полвека он спасает женщин от тяжелой болезни, возвращая им надежду на долгую жизнь. У него много званий: профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ. Но для Олега Алексеевича дороже всех регалий – глубокая благодарность тысяч женщин, которых он вылечил от рака груди, признательность их семей, ведь доктор сберег им жену, сестру, маму. Пациентки не устают рассказывать о его волшебных руках, мастерстве и высочайшем профессионализме. И о знаменитом «Орловском» оптимизме, которым он заражает не только тех, кто так жаждет его помощи, но и своих коллег.

В 2020 году Олег Орлов отметил 70-летие, он чуть младше своего родного диспансера, которому исполнилось 75 лет. К своему юбилею Олег Алексеевич написал книгу «Служение и верность. Очерки нашей жизни». В книге он рассказывает о становлении и истории учреждения, о его основателях, о товарищах.

Олег Орлов, хоть и «легенда», но по-прежнему стремительный, живой и позитивный. Он умный и ироничный. Порой – непредсказуемый. Но главное он незаменимый!

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