Полковник в отставке из Прикамья помогает односельчанам

Владислав Сергеевич Власенко многое делает, чтобы помочь тем, кому эта помощь жизненно необходима. Фото: личный архив.

- В наше непростое время полковник в отставке Владислав Сергеевич Власенко многое делает, чтобы помочь тем, кому эта помощь жизненно необходима, - говорит жительница деревни Верещагино в Очерском районе Людмила Оборина. – В пандемию этот замечательный человек помог многим односельчанам. Причем, нам, старым пенсионерам, он помогает абсолютно безвозмездно.

В суровые морозы полковник в отставке привез пенсионерке дрова, чтобы она не замерзла от холода. И каждый раз, когда растапливала печь, бабушка вспоминала своего соседа добрым словом.

- В коронавирус все поездки были запрещены, к нам никто не ездил, а Владислав Сергеевич помогал и с дровами, и с продуктами, и только благодаря этому я смогла выжить, – вспоминает пенсионерка. – Также неоднократно он привозил лекарства, помогал с проводкой, печкой. И я не одна такая, он очень отзывчив к бедам и невзгодам и других людей. Кому-то отремонтирует прогнившую крышу, кому-то оказывает юридическую помощь. И поэтому мы, жители Очерского района, очень благодарны ему, желаем его семье здоровья и предлагаем включить его имя в список номинантов проекта «Настоящие люди», который проводит «Комсомольская правда».

- Мне 69 лет, - рассказал журналистам «КП» сам Владислав Сергеевич. – Родился я в Перми, окончил школу № 21 на Карла Маркса и поступил в военное училище ВКИУ. Потом служил в Красноярске, вернулся на родину и стал преподавателем во ВКИУ. На пенсии устроился в Пермэнерго и проработал там главным энергетиком 16 лет.

В Очерский район Владислав Власенко приехал несколько лет назад в гости на Новый год. Места ему очень понравились, и мужчина купил там дом, а рядом построил еще один.

- Я смотрю, как живут люди, и мне их очень жалко бывает, поэтому я спокойно помогаю, чем могу, и не афиширую этого, - говорит пермяк. – Почему? Родители меня так воспитали. Нужно помогать людям, тем более обделенным. Время сейчас тяжелое: у кого-то пенсия крошечная, у кого-то родственников нет. Поэтому стараюсь помогать людям и делаю, что умею.

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