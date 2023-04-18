Чистый и уютный город: в Перми прошел традиционный весенний субботник

В долине реки Данилихи создадут экопарк.

Бережем то, что имеем

15 апреля в Перми прошел традиционный общегородской субботник, во время которого во всех районах убирали мусор, накопившийся за зиму. В этом году отдельное внимание было уделено очистке долин малых рек. Так, Глава Перми Алексей Дёмкин и сотрудники пермской мэрии прибрались в долинах рек Данилихи и Егошихи. С берегов и из русел рек они собрали большое количество бытового мусора, в том числе автомобильные покрышки, бутылки, обувь и даже скейтборд.

Глава Перми Алексей Дёмкин принял участие в субботнике

– Малые реки – настоящее богатство Перми, их у нас более 300. Это действительно тот ресурс, который нужно ценить и беречь. К сожалению, сейчас долины малых рек выглядят не лучшим образом. Исправить ситуацию призван проект «Зеленое кольцо», который мы реализуем совместно с краевыми властями. Уже в этом году начнем создание экопарка «Егошихинская долина», обустроим участок, примыкающий к заводу Шпагина и Егошихинскому культурно-мемориальному парку, – сообщил Алексей Дёмкин в своем Telegram-канале.

Своисубботники прошли и в районах Перми. В Кировском районе сотрудники районной администрации прибрались вдоль лесополосы по улице Маршала Рыбалко от входа в парк «Счастье есть» до улицы Сысольской. В Ленинском районе субботник состоялся в сквере «Сказки Пушкина», в Орджоникидзевском – в сквере им. Морозова, а в Индустриальном – в сквере Памяти жертв техногенных катастроф. В Свердловском районе сотрудники районной администрации сделали чище участок улицы Сибирской между улицами Революции и Швецова, а также вокруг дома №59 по улице Сибирской.

В весенней уборке также традиционно приняли участие работникипромышленных предприятий, организаций, предприятий торговли и бытового обслуживания, учебных и медицинских учреждений. Субботники на подведомственных территориях будут продолжаться до конца апреля.

Напомним, ещес марта во всех районах по поручению Главы Перми Алексея Дёмкина уже начали проводить комплексную весеннюю уборку. Подрядчики убрали мусор, вымыли бордюрные камни, ограждения, улицы. Полностью приведут город в порядок к майским праздникам.

Данилиха, парк культуры или эспланада

Долина реки Данилихи как одно из мест для проведения субботника выбрано неслучайно. Она является одним из трех объектов для голосования за объекты благоустройства на 2024 год. Голосование стартовало 15 апреля в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Каждый житель Перми старше 14 лет сможет проголосоватьна платформе za.gorodsreda.ruза один из трех объектов: экопарк в долине реки Данилихи, парк культуры и отдыха в Кировском районе или64-й квартал эспланады, находящийся между Театром-Театром и улицей Крисанова. К примеру, в рамках создания экопарка в долине реки Данилихи планируется обустроить пешеходные дорожки с разными видами покрытия, спортивные, детские и смотровые площадки, установить скамьи, урны, навесы, беседки, а также обустроить велопарковки, элементы навигации и освещение.

Проект, который наберет наибольшее число голосов, попадет в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

– Получение федерального финансирования позволит перераспределить средства городского бюджета на ремонт дополнительных объектов, -отметил Глава Перми Алексей Дёмкин в своем Telegram-канале. - Так еще больше парков и скверов станут комфортными и красивыми. Благодаря победе в голосовании уже отремонтирован сквер рядом со школой №45 в Орджоникидзевском районе, идет ремонт сквера по улице Макаренко, в этом году приступим к благоустройству «победителя» прошлого года – участка Черняевского леса от ДКЖ до улицы Подлесной.