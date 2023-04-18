Молодые парламентарии обсудили запрет вейпов и транспортную льготу для студентов

Фото: Законодательное собрание Пермского края.

В здании Законодательного собрания состоялось очередное пленарное заседание молодежного парламента Пермского края. Основным вопросом повестки было обсуждение важной темы – как противодействовать пристрастию представителей молодого поколения к электронным никотиновым средствам – вейпам.

Сотрудники Роспотребнадзора и Главного управления МВД по Пермскому краю во время обсуждения рассказали, как в Прикамье проводится комплексная работа по выявлению и пресечению продажи никотиносодержащей, табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним. Как известно, 11 апреля депутаты Государственной думы РФ приняли закон, который запрещает продавать все виды вейпов детям и подросткам.

Накануне заседания члены парламента провели рейды по торговым организациям в нескольких районах Перми. По итогам проверок продавцам и собственникам магазинов, в которых продавали запрещенную продукцию, сотрудники правоохранительных органов выписали протоколы, теперь им грозят штрафы.

Важно проконтролировать исполнение закона

Принятые Госдумой ограничения касаются в том числе и электронных устройств, которые не содержат никотина, а также расходных материалов к ним. Как объяснил сотрудник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Александр Ямбулатов, такие устройства в любом случае наносят вред организму, особенно когда их используют несовершеннолетние. Например, в медицине теперь даже употребляется термин «бронхит вейпера».

Заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Пермском краю Татьяна Кандакова поблагодарила молодых парламентариев за помощь в контроле за торговыми организациями, она подчеркнула, что именно общественники помогают бороться с незаконной продажей несовершеннолетним запрещенной продукции.

По данным правоохранительных органов, значительную часть правонарушений несовершеннолетние совершают в нетрезвом виде - после принятия различных психотропных средств.

Члены молодежного парламента обратили внимание на то, что очень важно занять подростков каким-либо полезным делом. В частности, им можно было бы предложить варианты трудоустройства на летний период. Татьяна Кандакова предложила совместно с молодыми парламентариями продумать, как улучшить систему работы с трудными подростками, в том числе и по вопросам их занятости и организации досуга.

Спикер краевого парламента Валерий Сухих отметил, что молодые парламентарии своевременно и комплексно подошли к обсуждению данной темы.

- Это был правильный подход – перед обсуждением проблемы предварительно провести работу с правоохранительными органами «в полях», - оценил Валерий Сухих. - Это позволило понять реальный масштаб ситуации. Сейчас важно обеспечить контроль за исполнением федеральной нормы на местах, подключив молодежную общественность и всех неравнодушных граждан, ведь речь идет о наших детях.

Молодые парламентарии разрабатывают законопроект

Еще одним важным вопросом пленарного заседания стало рассмотрение концепции будущей законодательной инициативы молодежного парламента Пермского края о продлении действующей в регионе 50%-й скидки для проезда пригородным железнодорожным транспортом. Сейчас такая льгота доступна студентам до 15 июня. Молодые парламентарии предлагают продлить срок ее действия до 15 июля, поскольку у большинства студентов сессия и практика заканчивается только в середине июля.

- Это поможет студентам пользоваться льготой до конца учебного процесса, - отметил председатель краевого молодежного парламента Пермского края Арсений Коротовских. - Мы проработали эту инициативу с профильными министерствами образования и науки и транспорта. Также мы получили экспертное заключение краевого парламента и будем дорабатывать законодательную инициативу, чтобы вынести ее на рассмотрение депутатам Законодательного собрания.