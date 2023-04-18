В Пермь приедут финалисты «Театрального Приволжья»

Фото: группа ВКонтакте Окружной фестиваль «Театральное Приволжье».

Пермь примет финал фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Чтобы выяснить, чей коллектив самый интересный и творческий, в столицу Прикамья приедут финалисты из Саратовской, Оренбургской и Самарской областей, Республик Татарстан и Марий Эл.

Площадки для спектаклей-победителей будут развернуты в Театре-Театре, в театре кукол, в доме народного творчества «Губерния» и в краевом колледже искусств и культуры.

- Проект является одним из самых масштабных в округе по охвату участников: 8 700 представителей театральных коллективов, 87 экспертов и более 200 тысяч зрителей, - сообщается на официальном сайте фестиваля. - Будут представлены самые различные виды и жанры театрального искусства - драмы, комедии, мюзиклы, фарсы, приключения, фантазии, пластические спектакли, баллады, сказки и даже спектакли в жанре экспериментальной терапии.

Также в рамках «Театрального Приволжья» пройдет конкурс театральных афиш. В этом году он бьет все рекорды: прислано более тысячи работ со всего Приволжского округа. Победителей будет всего шестеро. Их афиши можно будет увидеть на выставке в фойе Театра-Театра.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru