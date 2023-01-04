Яркие моменты ушедшего года в фотоподборке-2022

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Целый год фотокорреспондент пермской редакции «Комсомольской правды» Николай Оберемченко фиксировал для вас самые яркие события. Они касались разных сфер – год был насыщенным и одновременно непростым.

В объектив фотографа попали наши земляки, прославившие российский спорт на Олимпиаде в Пекине, городские зарисовки, яркие эпизоды летнего отпуска, ведущие фигуристы, приезжавшие в Пермь на этап Гран при, приметы снятия ковидных ограничений, нелегкие моменты мобилизации, и многое другое.

Мы сделали лишь небольшую подборку из этих снимков. Смотрим.

Реконструкция средневекового боя на фестивале «На Хохловских холмах» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году внутренний туризм стал актуальным, на снимке окрестности Домбая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Парад Победы-2022 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Акция «Ночь музеев-2022» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

VI этап Гран-при России по фигурному катанию: Софья Муравьева с произвольной программой женского одиночного катания Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Летняя жара, дети едят мороженое на набережной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дача Калмыкова в Долине нарзанов, вид внутри Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми сняли требование на ношение медицинских масок Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мужчина провожает мобилизованных пермяков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Балет на горе Крестовой: этнографический фестиваль «Тайны горы Крестовой» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самый высокогорный город России Тырныауз Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чердынь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Троицкое городище г.Чердыни Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Летающий лыжник из Перми Евгений Климов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дед Мороз навестил Пермь на поезде Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День ВДВ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Виды с камня Полюд на уральскую тайгу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО