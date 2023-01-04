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Общество4 января 2023 12:01

Яркие моменты ушедшего года в фотоподборке-2022

Их запечатлел объектив фотокорреспондента «Комсомольской правды» в Перми
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Целый год фотокорреспондент пермской редакции «Комсомольской правды» Николай Оберемченко фиксировал для вас самые яркие события. Они касались разных сфер – год был насыщенным и одновременно непростым.

В объектив фотографа попали наши земляки, прославившие российский спорт на Олимпиаде в Пекине, городские зарисовки, яркие эпизоды летнего отпуска, ведущие фигуристы, приезжавшие в Пермь на этап Гран при, приметы снятия ковидных ограничений, нелегкие моменты мобилизации, и многое другое.

Мы сделали лишь небольшую подборку из этих снимков. Смотрим.

Реконструкция средневекового боя на фестивале «На Хохловских холмах»

Реконструкция средневекового боя на фестивале «На Хохловских холмах»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году внутренний туризм стал актуальным, на снимке окрестности Домбая

В этом году внутренний туризм стал актуальным, на снимке окрестности Домбая

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Парад Победы-2022

Парад Победы-2022

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Акция «Ночь музеев-2022»

Акция «Ночь музеев-2022»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

VI этап Гран-при России по фигурному катанию: Софья Муравьева с произвольной программой женского одиночного катания

VI этап Гран-при России по фигурному катанию: Софья Муравьева с произвольной программой женского одиночного катания

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Летняя жара, дети едят мороженое на набережной.

Летняя жара, дети едят мороженое на набережной.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дача Калмыкова в Долине нарзанов, вид внутри

Дача Калмыкова в Долине нарзанов, вид внутри

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми сняли требование на ношение медицинских масок

В Перми сняли требование на ношение медицинских масок

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мужчина провожает мобилизованных пермяков

Мужчина провожает мобилизованных пермяков

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Балет на горе Крестовой: этнографический фестиваль «Тайны горы Крестовой»

Балет на горе Крестовой: этнографический фестиваль «Тайны горы Крестовой»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самый высокогорный город России Тырныауз

Самый высокогорный город России Тырныауз

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чердынь.

Чердынь.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Троицкое городище г.Чердыни

Троицкое городище г.Чердыни

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Летающий лыжник из Перми Евгений Климов

Летающий лыжник из Перми Евгений Климов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дед Мороз навестил Пермь на поезде

Дед Мороз навестил Пермь на поезде

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День ВДВ

День ВДВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Виды с камня Полюд на уральскую тайгу

Виды с камня Полюд на уральскую тайгу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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