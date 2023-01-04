Яркие моменты ушедшего года в фотоподборке-2022

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Целый год фотокорреспондент пермской редакции «Комсомольской правды» Николай Оберемченко фиксировал для вас самые яркие события. Они касались разных сфер – год был насыщенным и одновременно непростым.
В объектив фотографа попали наши земляки, прославившие российский спорт на Олимпиаде в Пекине, городские зарисовки, яркие эпизоды летнего отпуска, ведущие фигуристы, приезжавшие в Пермь на этап Гран при, приметы снятия ковидных ограничений, нелегкие моменты мобилизации, и многое другое.
Мы сделали лишь небольшую подборку из этих снимков. Смотрим.
Реконструкция средневекового боя на фестивале «На Хохловских холмах»
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В этом году внутренний туризм стал актуальным, на снимке окрестности Домбая
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Парад Победы-2022
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Акция «Ночь музеев-2022»
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
VI этап Гран-при России по фигурному катанию: Софья Муравьева с произвольной программой женского одиночного катания
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Летняя жара, дети едят мороженое на набережной.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Дача Калмыкова в Долине нарзанов, вид внутри
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми сняли требование на ношение медицинских масок
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Мужчина провожает мобилизованных пермяков
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Балет на горе Крестовой: этнографический фестиваль «Тайны горы Крестовой»
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Самый высокогорный город России Тырныауз
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Чердынь.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Троицкое городище г.Чердыни
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Летающий лыжник из Перми Евгений Климов
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Дед Мороз навестил Пермь на поезде
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
День ВДВ
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Виды с камня Полюд на уральскую тайгу
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО