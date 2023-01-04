Гигантский кролик из снега и трехметровый снежный жираф. Жители Прикамья сами лепят новогодние скульптуры

Вот такой чудесный снежный кролик поселился в Александровске Пермского края. Фото: соцсети.

Начало зимы в горнозаводских районах Прикамья было на удивление малоснежным, но под Новый год пошли настоящие обильные снегопады. И взрослые, и детвора решили воспользоваться этим и приступили к лепке самодеятельных новогодних арт-объектов.

Так, в Александровске детишки своими руками слепили огромного кролика и даже подкрасили его в темный цвет. Фотографию они сбросили любимой учительнице, которая ведет у них секцию по фигурному катанию. Та с удовольствием опубликовала фото на своей странице ВКонтакте.

- Красота невероятная! Просто супер! – не смогли сдержать эмоций посетители странички.

Почин подхватили в селе Всеволодо-Вильва Александровского района. Там тоже живет начинающая фигуристка, и они вместе с бабушкой приступили к ваянию из снега.

Уральский жираф из не уступает ростом своим африканским сородичам. Фото: соцсети.

Так на свет появились развеселый снежный новогодний кролик и нарядный праздничный Кот в сапогах. А еще - трехметровый жираф из снега! Так и кажется, что он удивленно вытягивает вверх длиннющую шею и озирается по сторонам – похоже, белые снежные просторы произвели на него неизгладимое впечатление.

Южное животное явно увидело снег впервые. Фото: соцсети.

Тренер Анна-Кочнева послала эти снимки в паблик «Подслушано Александровск», оттуда они разошлись по соцсетям.

Братец-Кролик из Всеволодо-Вильвы. Фото: соцсети.

- Жираф как живой! Кот – сказочный, а кролик просто очаровательный! – с восторгом оценили односельчане творчество своих соседей.

Кот в сапогах: Всем пламенный привет из холодной Всеволодо-Вильвы! Фото: соцсети.

А вам довелось сфотографировать в эти дни какие-нибудь необычные новогодние снежные скульптуры?