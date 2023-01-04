По итогам рейтинга регионов-2022 Прикамье утратило семь позиций

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вот и позади 2022 год. Каким он был?

У каждого из нас свои воспоминания. Но есть сухой язык цифр. О чем они говорят? Как прожил этот год Пермский край – с точки зрения статистики.

В агентстве РИА-новости каждый год составляют итоговый рейтинг регионов страны. В нем суммируются баллы, которые они набрали по самым разным показателям – суммируются позиции «подрейтингов» по качеству жизни, экономическомву развитию, уровню зарплаты, экономическому развитию. Учитывается даже, насколько активно живущие в регионах занимаются физкультурой – привержены здоровому образу жизни.

По итогам рейтинга-2022 Пермский край оказался на 23 позиции из 85 возможных. В целом неплохо. Если не вспоминать, что в прошлом году мы были на 16 месте.

В экспертную группу РИА-новости от Прикамья входил политолог, сотрудник кафедры социологии и политологии ПНИПУ Сергей Смольников. Мы попросили проанализировать его возможные причины некоторой утраты регионом своих позиций.

Потянул вниз дефицит бюджета

- Один из компонентов, которые измерялись в ходе такого исследования это оценка профицита и дефицита бюджетов, - отметил Сергей Смольников. - По официальным данным, у 64 регионов наблюдается рекордный профицит бюджета. А у Пермского края, наоборот, наблюдался бюджетный дефицит. Это снизило наше место в рейтинге, но это не стоит считать какой-то проблемой. Мы все знаем, что этот дефицит вызван расходами, связанными с 300-летним юбилеем Перми. Планируется, что к 2024 году бюджет Прикамья перестанет быть дефицитным. То же самое мы видим, кстати, у Екатеринбурга, который также отмечает трехсотлетие.

Если наши «юбилейные» капиталовложения окажутся эффективными, то нам это даст гораздо больше, нежели какие-то цифры в рейтинге.

Много пьем и пренебрегаем ЗОЖ

Также на итоговый рейтинг повлияло отставание по приверженности населения к здоровому образу жизни – мы опустились по этому показателю с 57 на 59 место из 85 регионов. Доля занимающихся физкультурой у нас хоть и возросла на 4 процента, но не так значительно, как в некоторых других регионах.

И основной отрицательный вклад внесло распространение вредных привычек – по ним мы слетели с 59 на 63 место. У нас наблюдался рост потребления алкоголя. В других регионах он отмечался также, но у нас был заметнее.

Незначительно ухудшился показатель по сравнению с другими регионами по числу занятых на работах с вредными и опасными условиями труда. По данным Росстата, мы передвинулись с 59 на 60 место, хотя по абсолютным числам таких работ у нас стало немного меньше.

Проблемы с демографией

Рейтинг показал, что одна из реальных наших проблем - это демография. У нас низкая рождаемость, высокая смертность и заметная миграция из Пермского края. По перинатальной – детской смертности мы в промежуточном рейтинге упали с 32 на 43 место. Рождаемость в Пермском крае практически не растет. А баланс миграции несколько улучшился, но в целом незначительно.

Очевидно, чтобы привлечь население из других регионов, нужны определенные усилия и строительство каких-то значимых объектов, например, студенческого кампуса с общежитиями для иногородних студентов, который сейчас планируется.

Но мало привлечь к нам студентов, надо, чтобы они захотели тут остаться.

Насколько я понимаю, нашей власти приходится рисковать. К примеру, в краевом центре проводится транспортная реформа. Но результат пока удовлетворяет не всех жителей. Мы видим явный позитив – обновление общественного транспорта. Но в рамках национального проекта это происходит по всей стране, и не делает наш край уникальным. В то же время цена за проезд на городском транспорте у нас выше, чем во многих других городах-миллионниках, и это не дает в полной мере реализоваться преимуществам пермской транспортной модели.

На привлекательность городов влияет и чистота улиц, а мы видим, с каким трудом в Перми справляются с последствиями снегопадов. Будем надеяться, что новая краевая дорожно-эксплуатационная служба, которая займется уборкой центра Перми, исправит ситуацию.

Ковидные ограничения сказались больше, чем у других

По рейтингу материального благополучия мы потеряли пять позиций. И главная причина тут – это падение с 28 на 44 место по доступности для семей ипотеки. Также доля населения с доходами выше 60 тысяч рублей выросла меньше, чем у других.

Потеряли, пусть и незначительно, мы свои позиции по качеству жизни. В том числе, из-за роста преступности. Кроме того, по обеспеченности больничными койками мы упали с 54 на 71 место. Будем надеяться, что ситуация поправится. У нас, например, строится краевая инфекционная больница и ряд других медицинских учреждений.

Такое впечатление, что ковидные ограничения сказались на нас несколько больше, чем на других. По рейтингу обеспеченности местами в ресторанах и столовых на 10 тысяч жителей мы опустились с 45 на 73 место, снизились обороты общепита, упала посещаемость театров и кинотеатров больше, чем у других.