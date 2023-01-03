На Пермь надвигаются аномальные морозы

Берегите нос от мороза! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пару дней в Прикамье постояли теплые снежные деньки, и опять погода готовит нам сюрприз. На Пермь с северо-востока идет поток арктического воздуха, из-за которого ожидаются аномально сильные морозы.

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Пермском крае уже 5 января столбики термометра опустятся ниже -30 градусов. А с 7 по 9 января в отдельных районах края - Чердынском, Красновишерском, Гаинском и ряда других округов - ожидается аномально холодная погода (сильный мороз -40 градусов и ниже)мороз может достичь и минус сорока градусов. Так что каникулы нас ожидают непростые.

Кстати, такие же морозы были в Перми шесть лет назад, в 2017 году. Тогда они пришлись на 8-10 января.

Спасатели рекомендуют в эти дни стараться не выходить на улицу без крайней необходимости и не отпускать на прогулки детей.

- Если же все-таки выйти надо¸ одевайтесь теплее, опасайтесь переохлаждения и обморожения, - советуют в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Также в МЧС напомнили, как вести себя во время морозов:

- носите свободную одежду - это способствует нормальной циркуляции крови;

- одевайтесь как «капуста» - между слоями одежды всегда будут прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло;

- не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа;

- не носите на морозе металлических украшений - колец, серeжек и т.д. Металл остывает гораздо быстрее тела, и может прилипнуть к коже. Кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови;

- следите за лицом, особенно за ушами, носом и щеками, за любыми заметными изменениями в цвете

- прячьтесь от ветра - вероятность обморожения на ветру значительно выше;

- на длительную прогулку захватите с собой пару сменных носков, варежек и термос с горячим чаем.

Пермские врачи считают, что резкое наступление морозов обычно остро чувствуют люди, пережившие инсульты или инфаркты. Им нужно быть особо осторожным, соблюдать режим дня.

Ну, а затем в Прикамье придет циклон с запада. Он принесет снегопады и потепление.

- Во второй декаде в Пермском крае ожидается стабильный характер погоды с дефицитом осадков и температурой воздуха близкой к норме, - сообщил доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. - В третьей декаде пока прогнозируется активизация циклонической деятельности и поступление теплых воздушных масс на Урал. Температура воздуха прогнозируется на 2-3 градуса выше климатической нормы.

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