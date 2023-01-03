В пермском театре «У Моста» открылась Комната ужасов

Фото: Валерий Неукрытый

180 лет назад Чарльз Диккенс написал свою «Рождественскую песнь», которая стала одним из самых популярных в мире произведений о Рождестве. Волшебную сказку с участием духов, раскаявшегося скряги и счастливым финалом часто экранизировали и ставили на театральных подмостках.

А под Новый, 2023 год пермский театр «У Моста» создал по этой истории свою страшную сказку, которая стала основой традиционных «Рождественских встреч».

Напомним, уже более 20 лет в зимние каникулы в театре проходит необычайное действие, когда зрители могут посетить Комнату ужасов, совершить прогулку по жутким темным коридорам, с головой окунуться в мистическую атмосферу с ожившими монстрами, ведьмами и вампирами и подвергнуться нападению ужасных персонажей «мостовских» спектаклей.

Специально для этих «Рождественских встреч» художественный руководитель театра Сергей Федотов ежегодно ставит мистический спектакль. И произведение Диккенса как нельзя лучше соответствует духу «У Моста».

Собственно говоря, сюжет Диккенса о том, как к старому скряге - ростовщику Эбенезеру Скруджу приходят три духа, чтобы показать ему прошедшее, настоящее и будущее Рождество, широко известен. А театр «У Моста» отличается бережным отношением к классическим текстам. Поэтому спектакль, который получил название «Рождественская история» (12+) точно следует сюжету. Но при этом зрительный зал то вздрагивает от неожиданного появления зомби, в которого превратился умерший компаньон Скруджа, то хохочет над манерами самого ростовщика.

Немногие рождественские спектакли «У Моста» вошли в основной репертуар театра, большинство так и остались постановками на одни каникулы. Но «Рождественская история» вполне достойна того, чтобы смотреть его и помимо каникулярных дней.

Ближайшие спектакли состоятся 3, 4, 5, 8 января в 14.00, 18.00 и 21.00, 6, 7 января в 14.00 и 18.00.