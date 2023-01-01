20 ярких фотографий с празднования Нового года на пермской эспланаде

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный ледовый городок в центре Перми открыли за полчаса до полуночи. На удивление нашего фотографа, людей на эспланаде собралось не так уж и много - порядка 500 человек. Причинами тому, вероятнее всего, стали отмена новогоднего салюта и праздничных мероприятий. Несмотря на это, новогоднее настроение витало в воздухе, его создавали сами пермяки, которые улыбались и обнимались под новогоднюю музыку. В эту ночь на эспланаде было как-то по-семейному тепло и уютно. Передать почти домашнюю атмосферу праздничной ночи наш фотограф попытался в своих фотографиях.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25 ярких фото ледового городка на эспланаде в Перми

В этом году он получился невероятно красивым (Подробнее..)