Молодая актриса из Краснокамска снялась в главной роли в полнометражном фильме «Саша»

Анна Патокина играет в московском Театре на Малой Бронной. Фото из личного архива актрисы

Расскажите о работе в вашей последней картине «Саша». Есть ли что-то в героине от вас?

Это мой первый полный метр. С самого первого знакомства с режиссером, с первых проб я поняла, что это именно то кино, которого я так долго ждала и о котором мечтала. История «Саши» нетипична для фильмов, которые выпускаются в России. В фильме говорится о настоящей любви, и поначалу герои пугаются этого нового ощущения, но любовь берет верх над страхом и стереотипами. Думаю, мы с Сашей во многом похожи. На первый взгляд она самодостаточна и не нуждается ни в ком… или думает, что не нуждается. Но потом она понимает, что ошибалась и становится сильнее, мудрее и взрослее, когда влюбляется. Она готова бороться за любовь.

Фотография со съемок. Фото: Александр Вислоцкий

Какой самый сложный, на ваш взгляд, жанр в кино и почему? Тот же вопрос и про типаж героя.

Как мне кажется, самое сложное и важное в кино - не стремиться угодить зрителю, не скатиться в «разжевывание», но и не делать его намеренно сложным. А еще очень важно не предавать себя, когда создаешь.

От чего, на ваш взгляд, зависит успех кинокартины?

Смотря что называть успехом. Если бы я была режиссером, для меня главным достижением было бы не идти на сделку с совестью, создавая фильм, и говорить о том, что болит, не сглаживая углы. Конечно, все понимают, что над режиссером стоит много людей, которые вносят изменения, но сути не скроешь. Поэтому, например, фильм Владимира Бека «Саша» я считаю успешным.

Часто ли актеры «играют» в реальной жизни?

К сожалению, случается. Со мной такое происходит иногда, но я себя за это ругаю.

С конца 30-х и до 90-х годов практически все советские актеры театра и кино (а также некоторые голливудские) играли по «системе Станиславского». Актуальна ли она в наши дни?

Да, конечно, система актуальна, но все зависит от того, насколько она применима к конкретной работе.

Фотография со съемок. Фото: Александр Вислоцкий

Какие 3 кинокартины вы бы посоветовали посмотреть каждому?

«Сестра» Урсулы Мейер, «Жизнь Адель» Абделатифа Кешиша и «Саша» Владимира Бека.

Существует высказывание: «Каждый в жизни может бесподобно сыграть одного человека - самого себя». Согласны вы ли с этим и может ли человек стать актером без образования? То есть актёрский талант - это заложенные с рождение качества, некий дар, или то, что можно в себе воспитать, чему можно научиться?

Сыграть самого себя можно, но зачем? Что касается образования, есть очень хорошие актёры и без него, но, конечно, образование структурирует навыки, наблюдения, самопознание, работу над собой.

Три ваших любимых актера/актрисы?

Сергей Бодров, Адель Экзаркопулос, Френсис Макдорманд.

Что или кто является самой большой гордостью в вашей жизни?

На сегодняшний день это главные роли в фильме «Саша» и в спектакле «Таня» режиссера Константина Богомолова в Театре на Бронной.

Фотография со съемок. Фото: Александр Вислоцкий

Часто ли вы приезжаете в Краснокамск и навещаете родной Пермский край?

Я приезжаю раз в год на неделю.

Расскажите о переломном, судьбоносном моменте в вашей жизни.

Таких моментов было несколько. Первый - это поступление в ГИТИС: тогда я переехала в огромную Москву из маленького города и мне очень быстро пришлось повзрослеть. Второй момент - окончание института и два года без работы по профессии. Это была проверка на прочность и постоянная борьба с собой, ведь нельзя было утратить веру в то, что я буду заниматься любимым делом. Третий - съемки фильма Саша. Я поняла, что бывает кино не ради денег, не ради больших сборов, а ради высказывания, очень смелого и важного. Четвертый - поступление в Театр на Бронной. А пятый - работа над спектаклем «Таня». Это очень важный опыт, преодоление себя и своих сомнений, новый взгляд на работу на сцене. Это стремление к самопознанию и бесстыдству в хорошем смысле этого слова. Я говорю о бесстыдстве, потому что, как говорит Константин Богомолов, «бесстыдство - это очень важный навык для актера».

Фотография со съемок. Фото: Александр Вислоцкий

Есть ли что-то, о чем бы вы хотели забыть?

Нет, потому что все, что со мной происходило и происходит - опыт, движение, взросление. Мне ничего не хотелось бы забыть.

Успех — это везение или работа над собой?

Опять же, смотря что подразумевать под словом успех. Если говорить о том, что я считаю успехом, то это иметь возможность делать то, что любишь и говорить о том, что болит. Без работы над собой этого не случится. И, конечно же, без везения тоже вряд ли что-либо получится. Эти две вещи неотделимы друг от друга.

Был ли какой-то поступок, на который вам не хватило смелости?

Не могу вспомнить, но скорее всего, был или не был, потому что не хватило смелости.

Фотография со съемок. Фото: Александр Вислоцкий

Самый лучший день в вашей жизни?

21 мая 2021 года. В этот день меня утвердили на роль Саши в фильме «Саша».

Что лучше - горькая правда или сладкая ложь?

Горькая правда.

Ваше сердце свободно?

Мое сердце занято.

Вы счастливы? Что для вас счастье?

Счастье - это иметь возможность работать тем, кем всегда хотел; быть честным с собой и быть честным в целом. А еще не бояться последствий, быть любимым и любить.

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