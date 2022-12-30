Новогодняя ночь 2022-2023 в Перми: работа главного ледового городка и общественного транспорта, бесплатная электричка

Новый год в Перми. Фото: Администрация Перми.

Новогодняя ночь 2022-2023 в Перми в главном ледовом городке на эспланаде

Главный ледовый городок 2022-2023 «Виват, Пермь!» на эспланаде откроется 30 декабря 2022 года в 17:00.

В новогоднюю ночь 2022-2023 в Перми специальных мероприятий в главном ледовом городке на эспланаде не запланировано.

Главный ледовый городок 2022-2023 в Перми на эспланаде будет открыт для посетителей 31 декабря 2022 года с 23:30 до 03:00 1 января 2023 года.

Будет играть легкая музыка, на экранах пройдет трансляция новогодних поздравлений президента РФ Владимира Путина, губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и главы Перми Алексея Дёмкина.

В целях безопасности посетителей ледовые горки в новогоднюю ночь 2022-2023 в Перми работать не будут.

Эксплуатация ледовых объектов в городке возможна только при температуре ниже -2 градусов.

График работы главного ледового городка: до 19 февраля 2023 года включительно в зависимости от погодных условий.

Время работы главного ледового городка: выходные и праздничные дни – 10:00-23:00, будни – 12:00-22:00.

Как уехать домой на общественном транспорте в новогоднюю ночь 2022-2023 в Перми

В новогоднюю ночь 2022-2023 в Перми общественный транспорт будет работать по особому графику.

В администрации Перми пояснили, 31 декабря 2022 года работа общественного транспорта будет организована до 23:00. В новогоднюю ночь, 1 января, предусмотрена работа автобусных маршрутов №10, №14, №20, №32, №50, №53, №68, №77, а также трамвайных маршрутов №4, №7 и №12.

Регулярные рейсы от начальных и конечных остановочных пунктов будут отправляться с 00:30 до 03:00. Завершение работы общественного транспорта 1 января 2023 года в 04:00.

Последние рейсы трамваев в депо «Балатово» отправятся от конечных остановок с 03:30 до 03:50.

Расписание движения можно уточнить на сайте «Пермский транспорт», выбрав расписание на 31 декабря 2022 года. Маршрут №20 проследует по улицам Ветлужской и Докучаева, а не по Якутской. В списке маршрутов он будет отмечен звездочкой.

Движение общественного транспорта 1 января 2023 года будет осуществляться по сокращённому графику воскресного дня.

В новогодние выходные дни 2022-2023 работа транспорта в Перми будет организована по расписанию выходных дней: 2-8 января 2023 года автобусы и трамваи перейдут на расписание выходного дня; с 9 января 2023 года - в обычном режиме.

В новогодние выходные дни 2022-2023 в Перми изменится график работы точек распространения транспортных карт. Пункты пополнения проездных, расположенные в филиалах Почты России, будут работать в обычном режиме, кроме выходных дней 1, 2 и 7 января 2023 года.

Филиалы центральных касс не будут работать 31 декабря 2022 года, а также 1, 2, 3, 6 и 7 января 2023 года. В остальное время – с 11:00 до 16:00.

Филиалы, расположенные в отделениях Почтобанка, не будут работать 1, 2, 3, 6 и 7 января 2023 года, 31 декабря 2022 года филиал будет работать с 10:00 до 14:45. В остальные новогодние выходные дни 2022-2023 в Перми – с 10:00 до 15:45.

Бесплатная электричка в новогоднюю ночь 2022-2023 в Перми

Настоящий подарок в новогоднюю ночь 2022-2023 в Перми сделает Пермская пригородная компания. Новый 2023 год – по восточному Календарю Год кролика (зайца), а значит стать настоящим «зайцем» в новогоднюю ночь 2022-2023 будет совсем незазорно.

Накануне 2023 года Кота и Зайца в пермских электричках появился символ - известный пушистый пермяк Барсик, первый в России работающий кот.

От его лица акция 31 декабря 2022 года будет запущена акция: все, кто наденет костюм кота или зайца (уши, лапы, хвост, нос) сможет проехать на электричке бесплатно. Один из элементов не котируется, нужен полный костюм или сочетание всех озвученных элементов.

Подробности: группа ВК «Пермская электричка».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новогодние выходные дни 2022-2023 в Перми: когда отдыхаем и что решают с 31 декабря

Знакомим с графиком новогодних выходных дней 2022-2023 в Перми. Поясняем, какое решение приняли о дне 31 декабря (Подробнее…).

Новогодние места 2022-2023 в Перми: программа мероприятий, куда сходить

Афиша мероприятий новогодних мест 2022-2023 в Перми. Мы подскажем вам, куда сходить и что посмотреть в новогодние выходные дни 2022-2023 (Подробнее…).

Новогодняя ночь в Перми будет холодной

Ожидается сильный ветер (Подробнее…).

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru