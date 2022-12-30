В Перми полностью выгорел ретропоезд

Фото: Пермская транспортная прокуратура

В Перми сгорел ретропоез. Проверку по факту случившегося проводит Пермская транспортная прокуратура.

Пожар произошел 29 декабря в 20:30. В этот момент паровоз находился на втором железнодорожном пути цеха моторо-вагонных секций станции Пермь-2. Ретропоезд выгорел полностью.

Фото: Пермская транспортная прокуратура

По предварительной причине, к возгоранию могла привести неосторожность машиниста-кочегара и нарушение им правил противопожарной безопасности. Потушить огонь удалось в 21:40. В тушении участвовали пять пожарных расчетов.

Фото: Пермская транспортная прокуратура

Сейчас проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также законодательства о пожарной безопасности.

Отметим, что сгорел паровоз Еа-3113, выпущенный в 1944 году. Сейчас Свердловская железная дорога и Пермская пригородная компания организуют на них экскурсии.

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