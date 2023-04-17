Пермяки впервые увидят уникальный иконостас, созданный Николаем Рерихом

Фото: Пермская художественная галерея.

В Пермской галерее 28 апреля откроется выставка «Река и храмы. Купцы-пароходчики Каменские» (6+). Она рассказывает о знаменитой династии купцов-пароходчиков, предпринимателей, промышленников, коллекционеров и меценатов Каменских, их вкладе в развитие не только экономики Прикамья, но и всей страны, благотворительной деятельности, а также о ценной художественной коллекции, которая в настоящее время рассеяна по разным музейным и частным собраниям.

- Основателями династии были братья Федор Козьмич и Григорий Козьмич Каменские – купцы 1-й гильдии. Именно они, бывшие крепостные крестьяне, заложили основу бизнеса и традиции благотворительной деятельности, которые позднее продолжили развивать их сыновья и внуки, - рассказали в галерее.

Центральным экспонатом выставки станет иконостас Рериха, который пермяки в полном составе увидят впервые. Это один из самых легендарных экспонатов, хранящихся в фондах Пермской галереи, и одно из самых оригинальных произведений русской религиозной живописи начала XX века.

Иконостас был спроектирован Николаем Константиновичем Рерихом в 1907 году для Казанской церкви-усыпальницы семьи Каменских в Успенском женском монастыре в Перми. В 20-е годы ХХ века был изъят из церкви, долгое время хранился в запасниках Пермской государственной художественной галереи, несколько лет назад был отреставрирован в Санкт-Петербурге.

Иконостас включает в себя 13 отдельных икон: Предстоящие (две иконы), Архангелы Михаил и Гавриил, Праздники (на раме к иконе Казанской Богоматери, сама же икона – более старого письма, относится к XVIII – начало XIX века), Спас Нерукотворный, Великомученицы (две иконы), Евангелисты (две иконы) и Тайная вечеря.

- При свете лампад и свечей все это наряду с игрой светотени на объемных венцах придает иконостасу особую, мистическую атмосферу. Происходит раздвоение средств выразительности на визуальные и трансцендентные, сверхъестественные. Эта идея наглядно проявилась в другой работе Рериха того же 1907 года «Пещное действо» – эскизе декорации для постановки мистерии «Три волхва» в Старинном театре в Петербурге, - пояснили в Пермской художественной галерее.

В экспозиции также будет показано порядка 30 экспонатов из коллекции иконы, живописи, декоративно-прикладного искусства Пермской галереи, связанных с принадлежностью к династии. Практически все они ранее не демонстрировались.

Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник представит на выставку фарфор из клада, найденного в 1973 году во время ремонтных работ в особняке купцов Каменских в Нижнем Новгороде. Клад состоял из 626 разных предметов искусства, в экспозиции выставки в Перми будут показаны 55 предметов фарфора. В их числе детский кофейный сервиз «Стрекоза и муравей», созданный Императорским фарфоровым заводом, предметы из столово-десертного сервиза, тарелки и бокалы Королевской фарфоровой мануфактуры (Франция) и другие редкие экспонаты.

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