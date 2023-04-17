В центрах «Мои Документы» Пермского края помогут составить договоры для оформления недвижимости

Сотрудники МФЦ помогут составить договор по поводу, связанному с недвижимостью.

- Мы после свадьбы переехали в квартиру мужа, а мою квартиру решили сдавать, - рассказывает пермячка Марина. – Но для этого надо было грамотно составить договор, чтобы застраховать себя от недобросовестных квартирантов. Вначале хотели найти образец в интернете, а потом узнали, что можно составить договор в многофункциональном центре.

Новая услуга

С начала апреля жители Прикамья могут получить в МФЦ услугу по составлению типовых договоров для оформления объектов недвижимости. Дополнительный сервис поможет заявителям подготовить документы для дальнейшей регистрации права в Росреестре.

Вам нужно продать или купить квартиру? Подарить свое жилье сыну или внучке? Арендовать или, наоборот, сдать жилье? Сотрудники многофункционального центра могут помочь составить договор по поводу, связанному с недвижимостью. Кроме того, они помогут в подготовке акта приема-передачи объекта недвижимости или дополнительного соглашения к договору.

- На сегодняшний день регистрация недвижимости является одной из самых популярных тем обращений в центры «Мои Документы». Только в первом квартале текущего года мы приняли свыше 125 тысяч таких заявлений. Но зачастую жителям Прикамья еще до подачи документов на регистрацию требуется помощь в составлении договоров. Сейчас получить такую услугу можно в МФЦ, - рассказал руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов.

Для получения услуги можно обратиться в любой филиал МФЦ, предоставив пакет документов, необходимых для подготовки договора, и оплатив его стоимость. Заявки принимаются с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00. Договор будет готов на следующий рабочий день.

- Обратиться за составлением договора должны все участники сделки, так как каждый из них должен подписать согласие на обработку персональных данных, - обращают внимание пермяков в МФЦ.

После получения заказанного договора в филиале многофункционального центра можно в этот же день подать заявление на государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости.

Единое пособие – через МФЦ

Отметим, что краевой МФЦ постоянно наращивает перечень услуг, которые можно получить в отделениях «Мои Документы». Только с начала года специалисты начали оказывать 8 новых услуг.Так, жители Пермского края теперь могут через многофункциональные центры оформить единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Всего за три месяца специалисты приняли свыше 8,6 тысячи обращений. Напомним, выплата объединила ряд действующих мер поддержки, среди которых пособия на детей в возрасте до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 8 до 16 лет включительно, а также беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки.

Помимо единого пособия через МФЦ многодетные семьи теперь могут подать заявление о признании их нуждающимися в социальной поддержке. После присвоения статуса они смогут воспользоваться действующими региональными мерами социальной поддержки для семей с детьми. Среди них ежемесячная выплата на детей из малоимущих многодетных семей, единовременное пособие кормящим матерям из малоимущих семей, предоставление мер социальной поддержки многодетным в виде освобождения от оплаты коммунальной услуги по вывозу бытовых отходов и другие.

Всего жителям региона доступно в МФЦ свыше тысячи видов услуг.