Нейросеть показала актеров сериала «Реальные пацаны» в стиле Pixar

Фото: Good Story Media / Telegram

Пользователи продолжают творить различные проекты с помощью нейросети. На этот раз искусственный интеллект показал, как выглядели бы актеры популярного сериала «Реальные пацаны» в стиле мультфильмов Pixar.

MidJourney преобразила почти весь основной актерский состав: Николая Наумова, Зою Бербер, Антона Богданова, Владимира Селиванова, Марину Федункив, Армена Бежаняна. Также можно посмотреть на Игоря Ознобихина, Алексея Базанова, Валентину Мазунину и Марию Скорницкую.

Напомним, сериал «Реальные пацаны» рассказывает о жизни обычного Коляна из Перми, который постоянно попадает в увлекательные и смешные ситуации. Премьера первого сезона комедийного сериала состоялась в ноябре 2010 года. Он сразу же полюбился зрителям. История о «Реальных пацанах» радует поклонников уже более 10 лет. В апреле этого года стартовали съемки нового сезона «Реальных пацанов».

Фото: Good Story Media / Telegram

Фото: Good Story Media / Telegram

Фото: Good Story Media / Telegram

Фото: Good Story Media / Telegram

Фото: Good Story Media / Telegram

Фото: Good Story Media / Telegram

Фото: Good Story Media / Telegram

Фото: Good Story Media / Telegram

Фото: Good Story Media / Telegram

Фото: Good Story Media / Telegram

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