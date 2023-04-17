Бессмертный полк в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Всероссийское движение «Бессмертный полк» посвящена памяти участников Великой Отечественной войны, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны. В ее рамках родственники записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения.

Одним из главных мероприятия является шествие «Бессмертный полк» в День Победы 9 мая. Родственники участников Великой Отечественной войны в разных населенных пунктах не только России, но и мира, проходят в общей колонне с фотографиями своих родственников-героев.

Движение «Бессмертный полк» инициировали в 2012 году журналисты из Томска.

Будет ли шествие «Бессмертный полк» 2023 в Перми

Шествие колонны «Бессмертный полк» в Перми будет проведено в День Победы 9 мая 2023 года сразу после торжественного прохождения войск Пермского гарнизона.

Где пройдет шествие «Бессмертный полк» 2023 в Перми

Основная часть шествия колонны «Бессмертный полк» в Перми пройдет на Октябрьской площади. Начало шествия в 11:00. Маршрут следования будет включать Комсомольский проспект и ул. Ленина до площади перед «Театром-Театром».

Как зарегистрироваться на шествие «Бессмертный полк» 2023 в Перми

Специальная регистрация на шествие «Бессмертный полк» в Перми не требуется. В акции может принять участие любой желающий.

В 2023 году в шествии «Бессмертный полк» смогут принять родственники пермяков, погибших в зоне спецоперации.

Как будет формироваться колонна для шествия «Бессмертный полк» 2023 в Перми

Сбор участников для формирования шествия «Бессмертный полк» в Перми будет организован с 09.00 на Комсомольском проспекте в квартале между улицами Пушкина и Революции.

Для этого организаторы создадут несколько входных групп с обеих сторон Комсомольского проспекта.

Дополнительно будет предусмотрено формирование колонны шествия «Бессмертный полк» в Перми на ул. Краснова вдоль парка им. Горького между Комсомольским проспектом и ул. Сибирской, а также на обратной стороне Комсомольского проспекта вдоль стадиона «Динамо».

Кто будет помогать в проведении шествия «Бессмертный полк» 2023 в Перми

Помогать в проведении шествия «Бессмертный полк» в Перми и его участникам будут более 500 волонтеров, одетых в фирменную экипировку.

Волонтеры пройдут специальное обучение, в том числе по основам работы на массовых мероприятиях и навыкам оказания первой помощи.

Как подготовить штендер с фотографией ветерана для шествия «Бессмертный полк» 2023 в Перми

Участникам шествия «Бессмертный полк» в Перми организаторы рекомендуют подготовить штендер с фотографией ветерана и его именем.

Штендер можно создать с помощью конструктора на сайте движения polkrf.ru. Сервис позволяет выбрать оформление, вставить портрет и скачать его.

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