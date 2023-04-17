Телефонные мошенники Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В управлении уголовного розыска Главного управления МВД России по Пермскому краю рассказали, об участившихся случаях звонков телефонных мошенников, а также простых правилах, как не попасть на их уловки.

ЧТО ГОВОРЯТ И КЕМ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ

Как пояснили сотрудники полиции, чаще всего жертвами телефонных мошенников в Перми и Пермском крае становятся пожилые люди. Жителям пенсионного возраста поступают звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками полиции, прокуратуры, следственного комитета.

Лжесотрудники правоохранительных органов сообщают бабушкам и дедушкам, что их родственник (внук, дочь и другие) попал в беду. Затем следует краткое описание ситуации: «Ваш сын (другой родственник) совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадал человек и теперь родственнику грозит серьезный тюремный срок. Для того чтобы близкий человек избежал ответственности нужно заплатить».

Во время разговора телефонная трубка передается лжеродственнику, который подтверждает, что он находится в полиции и ему требуются деньги. Мошенники часто объясняют несоответствие голоса проблемами со связью и полученными в результате аварии травмами. Жертвы мошенников, думая, что они разговаривают с настоящими представителями полиции, следственного комитета или прокуратуры, соглашаются на передачу денежных средств.

Мошенники просят завернуть денежные средства в постельное белье (к примеру, полотенце), положить в пакет курьеру. При этом мошенники на протяжении нескольких часов остаются на связи с жертвой, тем самым не дают возможности потерпевшему позвонить своим родственникам и убедиться в том, что все в порядке.

Через некоторое время прибывает так называемый курьер, который сообщает потерпевшему, что он от родственника ему и необходимо забрать деньги для передачи их сотрудникам полиции. Сумма ущерба по такой схеме бывает разной - от 30 тыс. до 2 млн рублей.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ НА УЛОВКИ ТЕЛЕФОННЫМ МОШЕННИКОВ

Чтобы не попасть на уловки мошенников необходимо придерживаться нескольких простых правил:

- Предупредить своих пожилых родственников об указанных мошенничествах;

- Разместить на видном месте, лучше у места установки стационарного телефона, список контактов родственников для экстренной связи. В первую очередь нужно звонить им, а не готовить и передавать деньги;

- Лично связаться с родственником и уточнить, действительно ли он попал в беду. Помните, что материальный ущерб всегда возмещается в судебном порядке, а не в качестве вознаграждений незнакомцам;

- Задайте своему так называемому родственнику наводящие вопросы, ответы на которые знаете вы или ваш настоящий родственник, либо попросите его описать себя;

- Если вы разговариваете с якобы представителем правоохранительных органов, спросите, в какое отделение полиции доставлен родственник. После чего наберите «102» и узнайте номер телефона дежурной части данного отделения. Можно поинтересоваться, действительно ли родственник находится там, и узнать кто занимается этим делом.

УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ

Необходимо запомнить, за что сотрудники правоохранительных органов не требует вознаграждения за разрешение проблем граждан. За подобные действия в Уголовном кодексе РФ предусмотрена ответственность по ст. 290 «Получение взятки», а улица, передающего денежные средства для решения так называемых проблем, возникает ответственность по ст. 291 Уголовного кодекса РФ «Дача взятки».

Важно предупредить лиц и лиц, исполняющих роль курьеров. В основном это молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет, не имеющие стабильного заработка. В большей части это студенты. Курьер, то есть человек получающий денежные средства у потерпевших и в следующем передающий их лицам, непосредственно звонившим жертвам, также является соучастником мошенничества. Он подлежит привлечению к уголовно ответственности по ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Полицейские Пермского края сообщают об очередной активности телефонных мошенников

Правоохранители напомнили основные правила безопасности для сбережения средств от аферистов (Подробнее…)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru