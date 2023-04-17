В честь юбилея Перми банк России выпустил серебряную монету

Фото: пресс-служба Банка России

К 300-летию Перми Банк России выпустил памятную серебряную монету номиналом три рубля. Она выходит в серии «Города» и называется «300-летие основания г. Перми».

- История Перми началась со строительства Егошихинского медеплавильного завода в мае 1723 года, - напомнили в пресс-службе Банка России. - Место для его возведения на реке Егошихе выбрал Василий Татищев, известный российский историк и государственный деятель, который был отправлен на Урал осваивать месторождения руды.

Рельефное изображение старинного Егошихинского завода и размещено на монете. Также на ней можно увидеть герб Перми, один из самых известных брендов города - Пермский театр оперы и балета, вид на реку Каму, портовые краны и промышленные сооружения.

Монета «300-летие основания г. Перми» выпущена тиражом в 3000 штук. Она сделана из серебра 925-й пробы, вес монеты 31,1 грамма.

Напомним, в 2010 году была выпущена памятная монета номиналом в 10 рублей «Пермский край». Те монетки не являлись сувенирными, были обычным платежным средством, хотя многие из них за эти годы осели в коллекциях нумизматов. Считается, что серебряная юбилейная монета тоже может быть средством наличного платежа – но только по номиналу, то есть расплатиться ею можно будет лишь в качестве трехрублевки. Впрочем желающие сделать это вряд ли найдутся.