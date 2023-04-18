«Карапузы, на старт!»: ползком за тигренком и ключами

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Настоящий семейный праздник для пермяков с маленькими детишками устроила в минувшие выходные «Комсомольская правда» - Пермь». Уже в 16-й раз «Комсомолка» организовала чемпионат по бегу в ползунках «Карапузы, на старт!». Это одно из самых любимых мероприятий для энергичных, активных и спортивных мам, пап, бабушек и дедушек, а также для их малышей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Миньоны и бояре

Мероприятие традиционно проходило в зале спорткомплекса «Победа». Многие семьи решили не только преодолеть заданную дистанцию, но и принять участие в конкурсе костюмов. И потому в зале готовились к забегам веселые дракончики, ежики, морячки, лисички, единорожки и даже человек-паук.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Группа поддержки семимесячного Артема Мухина нарядилась в костюмы миньонов.

- Нам помогала готовить костюмы тетя, - рассказала мама Татьяна. - А вообще мы хотели с собой взять кота, за которым больше всего ползаем, но решили оставить его дома, а взяли тапочек, за которым тоже обожает ползать наш малыш.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- А наш костюм называется «Веселая коровка», - объясняет папа годовалой участницы Есении Рождественской. - Мы сегодня здесь, потому что нам хочется приучать ребенка к спорту с малых лет!

Но, пожалуй, самыми потрясающими костюмами удивила всех семья Кузьмы Трофимова из Сылвы: папа пришел на соревнования в красном расшитом кафтане, мама - в сарафане с душегрейкой, а Кузьма - в расшитой косоворотке.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Бояре мы, - улыбнулся папа. – А готовиться к чемпионату начали с тех самых пор, как научились ползать.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Шуршащие пакеты и фруктовые пюрешки

Задача маленьких участников была простая и сложная одновременно: необходимо было проползти заданную дистанцию за самое короткое время. Причем у каждого малыша была возможность, перед тем как выйти на дистанцию, попробовать свои силы на тренировочной дорожке.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А когда прозвучало «Три, два, один, карапузы, на старт!», глаза всех собравшихся в огромном спортивном зале оказались прикованы к первой пятерке бойко ползущих участников. И мимимишность этого зрелища просто зашкаливала!

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Малыши все были разные: кто-то смотрел на соперников с соседних дорожек, кто-то стремительно полз к победе, а кто-то сидел и наблюдал за родителями, которые всеми возможными способами звали малыша вперед.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На какие только уловки ни шли мамы и папы, чтобы привлечь внимание своего карапуза: кто-то принес с собой полосатого тигренка и приманивал им своего малыша, кто-то - цветные книжки, любимые погремушки, детские пюрешки, флажки, юлу, шуршащие пакеты, машинки и даже краски. Но самой беспроигрышной приманкой все равно становились сотовые телефоны, ключи и пультики от телевизора.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Даже если из пяти участников уже был выявлен победитель, родители очень старались, чтобы их малыш до конца прополз нужную дистанцию.

- Смотри, смотри, видишь, как малыши ползают? Тебе так же надо будет проползти, - держала на руках и учила своего малыша одна из зрительниц.

Один из участников забега - семимесячный Кирилл Геращенко, одетый в костюм спецназовца, мгновенно обогнал всех соперников на соседних дорожках.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Он начал ползать всего неделю назад, - рассказала его мама. – Тренировал Кирилла старший братишка, а что касается костюма, то у нас папа - офицер, а я - жена военного, потому и оделись так!

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Когда забег самых маленьких участников закончился и жюри подсчитывало результаты, заряжаться позитивной энергией и весенним настроением всем гостям и участникам чемпионата традиционно помогали артисты танцевального коллектива «Непоседы» театра-студии Елены Зайцевой.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А еще в перерыве между забегами родители могли принять участие в беспроигрышной лотерее, получить подарки, а малыши в это время могли поиграть с веселыми аниматорами.

И вот они, долгожданные итоги: на церемонию награждения пригласили победителей в категории от полугода до года. Родители со своими карапузами на руках гордо поднимались на пьедестал и получали грамоты, медали и подарки от организаторов чемпионата. Первое место среди самых маленьких участников занял десятимесячный Сашенька Каменев.

- Осознать, что мы одержали победу, пока сложно, но мы очень рады этому, - дает интервью за своего победителя мама Ирина. - О конкурсе узнали случайно из соцсетей. Саша у нас очень активный малыш, много и быстро ползает, ему все интересно, причем не столько игрушки, сколько взрослые вещи: пульты, провода, компьютеры, поэтому мы выбрали тактику, что будем приманивать его ключами.

Прыгали от радости за чемпионов

После торжественной церемонии награждения первой возрастной группы все внимание зрителей снова сосредоточилось на дорожках. Свою дистанцию поползли малыши с года до двух лет. Группа поддержки одной из участниц развернула в толпе транспаранты «Наша Ева лучше всех!».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На финише счастливые папы и мамы с гордостью обнимали своего маленького чемпиона. А когда с требованиями забега справилась Елизавета Некрасова, мгновенно преодолев положенные метры, папа малышки прямо запрыгал от радости!

- Мы очень сильно переживали за дочку, ей сейчас год и девять месяцев, в конкурсе мы принимаем участие уже второй раз, - объяснил свои эмоции Иван Некрасов. - В прошлый раз она заняла второе место, медаль и грамота с того чемпионата заняли почетное место в дочкином портфолио. На этот раз мы очень волновались, что она встанет и побежит, так ей проще, но она ползла - и ползла очень быстро!

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кстати, в итоге Елизавета вновь заняла второе призовое место!

А все радостные моменты мероприятия постарался запечатлеть на память наш фотограф. Важно: фотографии можно посмотреть в нашей группе «ВКонтакте». А если не забудете подписаться на группу «Комсомольской правды» в Перми, то никогда не пропустите следующий чемпионат, а еще узнаете много интересных новостей о жизни Перми и пермяков!

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Победителем второй возрастной группы стал Матвей Умпелев, маленькому чемпиону два года и три месяца.

- Мы не ожидали победы, ведь мы даже не тренировались, - говорит мама чемпиона Мелина Умпелева. - Сын у меня очень шустрый, за ним просто не угнаться, вот у него и получился хороший результат!

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Но даже если не победили, а просто поучаствовали, пермяки с маленькими детьми получили в этот день массу радости, тепла, объятий и улыбок! А все потому, что наша газета очень ценит семейные ценности и помогает растить родителям активных, крепких и здоровых малышей!

НАШИ ЧЕМПИОНЫ

Возрастная группа до 1 года:

1-е место – Александр Каменев 2-е место – Виктория Чупракова 3-е место – Андрей Широков

Возрастная группа 1 – 2 лет:

1-е место – Матвей Умпелев 2-е место – Елизавета Некрасова 3-е место – Роман Фадеев и Семен Дельцов

Возрастная группа 2 – 3 лет:

1-е место – Глеб Воронов 2-е место – Иван Рубцов 3-е место – Марк Макаров

Возрастная группа 3 - 4 лет:

1-е место – Мирослава Гущина 2-е место – Лев Поликарпов 3-е место – Полина Каменева

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Чемпионат по бегу в ползунках «Карапузы, на старт!» поддерживали:

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО