Куда пермякам сходить в новогодние каникулы

Готовимся к году Кролика Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новогодние праздники в Перми по традиции начинаются с открытия главного ледового городка на эспланаде. В этом году городок «Виват, Пермь!», посвященный 300-летию города, примет первых гостей 30 декабря в 17.00. 31 декабря он будет работать до 22.00, потом его закроют на час, чтобы подготовиться к новогодней ночи. В 23.00 территорию городка откроют вновь, но прокатиться с горок не удастся - все они будут закрыты в целях безопасности.

Традиционного фейерверка в новогоднюю ночь ждать не стоит, так же, как и выступлений артистов. В городке установят светодиодные экраны, на которых будут транслироваться поздравления Президента страны, губернатора Пермского края и главы Перми, а также музыкальные видеоролики, под которые можно танцевать. Праздник продлится до трех часов ночи.

На площади перед Театром-Театром открылся главный городской каток, рассчитанный на одновременное катание 100 человек. Выход на лед в своих коньках - бесплатный, но перед посещением катка необходимо пройти регистрацию на портале «Умный спорт». Возле катка обустроены зоны для переодевания и проката. Работать он будет ежедневно с 10.00 до 22.00.

А рядом с ним разместится Большая новогодняя ярмарка. Она будет работать до 8 января с 10.00 до 20.00, 1 января - с 12.00 до 20.00. В торговых рядах можно купить продукты от прикамских фермеров, выпечку, сувениры. 30 и 31 декабря, а также со 2 по 4 января с 14 до 18 часов всем желающим будут наливать горячий чай из 555-литрового самовара - самого большого в мире.

На набережной открылась Резиденция Деда Мороза. Новогодний волшебник вместе со Снегурочкой ждет всех желающих в стеклянном павильоне на набережной возле детской площадки. Малыши смогут прочитать Дедушке Морозу стихи или исполнить песни, загадать свои желания и сделать совместную фотографию. Резиденция будет работать до 8 января с 12.00 до 19.00.