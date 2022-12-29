Альфонс с сайта знакомств, который загнал в кредиты молодых пермячек, пытается выйти на свободу

Адвокат Максима Носкова подал апелляционную жалобу на приговор Индустриального районного суда

- Когда увидела его апелляцию, подумала, что это шутка, - говорит обманутая пермячка Екатерина. - Еще ведь деньги нашел, чтобы услуги адвоката оплачивать, лучше бы нам долги отдал. Нет, все же тюрьма его не исправит, думаю, не видать нам своих денежек еще долгие-долгие годы.

Напомним, 1 декабря, в Индустриальном районном суде вынесли приговор 27-летнему мошеннику Максиму Носкову. Его приговорили к 3 годам 10 месяцам колонии общего режима с возмещением ущерба пострадавшим. Мы подробно писали о том, как Носков, представляясь помощником прокурора, знакомился с девушками на сайте знакомств, влюблял их в себя, а потом обирал до нитки и пропадал. Всем своим женщинам Максим рассказывал невероятные истории: о смертельно больном сыне, о проблемах с бизнесом, о бандитах, которым задолжал крупную сумму денег, он даже «похоронил» живую мать, чтобы получить перевод. При этом осыпал женщин комплиментами и признавался в любви. Сами жертвы пермского альфонса рассказывают, что были в тот момент в любовном тумане, причем отдавали не только кровно заработанные, но брали кредиты и микрозаймы.

Вчера, 28 декабря, Екатерине и другим обманутым пермячкам пришли письма о том, что адвокат Носкова подал апелляционную жалобу на приговор Индустриального районного суда. В ней защитник осужденного говорит о том, что районным судом недостаточно учтены смягчающие обстоятельства и допускает возможность назначить Носкову наказание, не связанное с лишением свободы.

Апелляционная жалоба. Фото предоставлено Екатериной

- Заседание назначено на 26 января, пока не знаю, пойду ли, если будет выходной, то, думаю, схожу, - говорит Екатерина.

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