В Новый год без варикоза

. Фото: архив "КП"

Новогодние торжества – любимое время года, когда люди забывают о своих заботах и полностью погружаются в атмосферу отдыха и веселья. В такой эйфории легко потерять бдительность и подвергнуть здоровье серьезной опасности. Особенно рискуют те, у кого варикоз. Кардинальная смена образа жизни: переедание, злоупотребление горячительными напитками, недостаточная двигательная активность негативно влияют на вены, вызывая их расширение, а иногда – приводя к опасным для жизни состояниям.

Чтобы быть уверенным, что вам не угрожает опасность, нужно в первую очередь записаться на прием в клинику «Варикоза нет» к сосудистому хирургу-флебологу. Прием включает в себя консультацию флеболога, осмотр и УЗИ-диагностику. Это «золотой стандарт» и самый эффективный метод диагностики варикоза на сегодняшний день. Врач сделает ультразвуковое дуплексное исследование, определит диаметр, оценит кровоток и состоятельность клапанного аппарата, наличие тромбов. Далее флеболог поставит диагноз, ответит на все вопросы и назначит индивидуальную программу лечения.

Только с 26 декабря по 8 января в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет» проходят Дни здоровья. В это время клиника предлагает:

- Консультацию хирурга-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего 690 рублей (вместо 2000). Успейте записаться со скидкой 65 процентов!

- Скидки на лазерное лечение варикоза — до 20 процентов (в зависимости от объема и сложности рекомендованных лечебных процедур)

- При прохождении лазерного лечения подарки: анализы, лечебный трикотаж и две повторные консультации лечащего врача.

.

Записывайтесь на прием по тел. 8 (342) 254-02-01 или на сайте varikozanet.online.

Пермь, ул. Екатерининская, 141

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ВАРИКОЗА НЕТ», ИНН 5902044502,

Лицензия Л041-01167-59/00364692 от 22.09.2017 г.

Реклама