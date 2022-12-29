В театре «У Моста» поставили «Полет над гнездом кукушки»

Фото - Вадим Балакин

В конце декабря все пермские театры обычно приглашают зрителей на сказочные и романтические спектакли. Не стал исключением и театр «У Моста», который 28 декабря представил «Рождественскую историю» (12+) по произведению Чарльза Диккенса.

Но за неделю до нового года в театре состоялась очень неожиданная премьера - Сергей Федотов поставил спектакль по роману Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки» (16+). Многим это произведение знакомо по кинофильму с участием Джека Николсона. Но сам режиссер отметил, что взял за основу своей постановки именно книгу.

События спектакля происходят в психиатрической больнице, куда переводят главного героя - Рэндла МакМерфи, симулирующего невменяемость, чтобы избежать тюрьмы. Попадая в новый для него мир, МакМерфи, быстро осваивается в нем и начинает будоражить остальных пациентов. В его роли Илья Бабошин - актер, чаще предстающий в образе дурашливых персонажей, здесь откровенно брутален.

Вначале МакМерфи кажется, что сложившаяся в психлечебнице обстановка, в которой безраздельно правит старшая медсестра мисс Рэтчед (актриса Анастасия Перова), наслаждающаяся своей властью над пациентами, внесет легкое разнообразие в его пеструю жизнь. Он провозглашает себя «главным психом». И от души наслаждается, устраивая карточные игры на деньги и всячески нарушая размеренный порядок учреждения.

Его жизнелюбие воздействует на давно смирившихся с системой пациентов, безучастных, похожих на тени, заставляя их возвращать себе человеческие эмоции и желания. Вот только мисс Рэтчед совсем ни к чему человек, способный пошатнуть ее власть над беспомощными людьми. И как умелый манипулятор она играет на чувствах подопытных людей, подавляя малейшие попытки инакомыслия. «Хотите поменять время просмотра телевизора? Пожалуйста, только проголосовать за это должны большинство пациентов». И неважно, что половина из них – абсолютные овощи.

Противостояние человека и системы ожидаемо заканчивается победой системы. Решившегося на открытый бунт МакМерфи с помощью электрошока превращают в полного дебила. Но он «хотя бы попытался».

Спектакль у Сергея Федотова получился пронзительным. Он сумел создать на сцене удушающую атмосферу психушки, не оставляя при этом мрачного послевкусия.

В ролях пациентов психбольницы – ведущие актеры театра: Владимир Ильин, Василий Скиданов, Вильдан Валиев, Александр Шаманов... Одного из персонажей – полковника Матерсона – воплотил научный консультант спектакля, историк Аркадий Константинов.

Следующие спектакли состоятся 17 и 18 января в 15.00 и 19.00.