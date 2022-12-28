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Общество28 декабря 2022 10:00

Участник шоу «Голос» спел песню мобилизованного прикамца

Автор посвятил ее всем землякам, отправившимся на СВО
Анна Маркова
Песню мобилизованного спел Ив Набиев.

Песню мобилизованного спел Ив Набиев.

Мобилизованный из поселка Кукуштан в Пермском крае написал в учебном центре Елани песню и записал исполнение на видео. Он посвятил ее всем землякам, отправившимся выполнять свой долг.

В песне есть такие строки: «Покидая свой край, мне Урал силы дай, Пермский край - ты дом мой, будешь в сердце со мной. Я российский солдат, в руки взял автомат, как когда-то дед мой, вновь за Родину в бой…»

Затем ролик в социальной сети увидел победитель шоу «Успех» и участник проекта «Голос», тоже наш земляк из поселка Майский, Иван Агафонов, известный под псевдонимом Ив Набиев. Он спел песню мобилизованного, и она зазвучала более профессионально.

В социальной сети она набирает популярность, пермяки пишут слова поддержки ребятам и благодарят автора за песню:

«Классно и в точку, прям до слез. Возвращайтесь скорей домой к своим семьям», «Спасибо за песню! Удачи вам всем! Мира, тепла и добра!», «Песня хорошая! Спасибо и автору, и исполнителю. Всем нам мирного неба. Ребята-воины России, возвращайтесь домой с победой! Вас ждут матери, жены, дети, невесты».

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