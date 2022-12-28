Участник шоу «Голос» спел песню мобилизованного прикамца

Песню мобилизованного спел Ив Набиев.

Мобилизованный из поселка Кукуштан в Пермском крае написал в учебном центре Елани песню и записал исполнение на видео. Он посвятил ее всем землякам, отправившимся выполнять свой долг.

В песне есть такие строки: «Покидая свой край, мне Урал силы дай, Пермский край - ты дом мой, будешь в сердце со мной. Я российский солдат, в руки взял автомат, как когда-то дед мой, вновь за Родину в бой…»

Затем ролик в социальной сети увидел победитель шоу «Успех» и участник проекта «Голос», тоже наш земляк из поселка Майский, Иван Агафонов, известный под псевдонимом Ив Набиев. Он спел песню мобилизованного, и она зазвучала более профессионально.

В социальной сети она набирает популярность, пермяки пишут слова поддержки ребятам и благодарят автора за песню:

«Классно и в точку, прям до слез. Возвращайтесь скорей домой к своим семьям», «Спасибо за песню! Удачи вам всем! Мира, тепла и добра!», «Песня хорошая! Спасибо и автору, и исполнителю. Всем нам мирного неба. Ребята-воины России, возвращайтесь домой с победой! Вас ждут матери, жены, дети, невесты».

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