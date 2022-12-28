В Перми оглашают приговор Тимуру Бекмансурову, убившему в университете 6 человек

Во время судебных заседаний Бекмансуров сидел в застекленной клетке, молча глядя перед собой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 28 декабря, в Пермском краевом суде оглашают приговор Тимуру Бекмансурову, напавшему на университет в сентябре прошлого года. Перед оглашением приговора судья Сергей Коробейников заявил, что при оглашении приговора все участники процесса обязаны стоять.

У Бекмансурова, напомним, ампутирована нога, несмотря на это судья попросил его встать, но добавил, что если ему будет плохо, то он сможет сесть. Бекмансуров около 40 минут стоял на одной ноге. Также во время оглашения приговора одному из пострадавших студентов из-за духоты стало плохо.

Мы ведем прямую трансляцию из зала суда в нашей официальной группе ВКонтакте. Присоединяйтесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Суд над студентом-убийцей в Перми: Тимур Бекмансуров равнодушно слушал, как расправлялся со своими жертвами

На суде Тимур Бекмансуров признал полностью свою вину (подробнее)

Полицейский, задержавший преступника, устроившего бойню в Пермском университете: «Думал о своей семье, но все равно бежал на выстрелы»

Константина Калинина наградили орденом Мужества (подробнее)

«Если бы работало оповещение, я не стал бы прыгать из окна». Первокурсник Пермского университета после стрельбы остался неходячим инвалидом

В суде потерпевшие рассказали о панике, создавшейся в вузе во время бойни (подробнее)

«Впервые проспала на занятия». Студенты и преподаватель Пермского университета поделились своими историями чудесного спасения во время стрельбы

Их выручили опоздавшее такси и очередь в печатном салоне (Подробнее...)

«Он не видел ничего хорошего в жизни и сам от себя устал»: Специалисты прокомментировали он-лайн послание, которое опубликовал в интернете пермский первокурсник

Психологи и психиатры сходятся во мнении, что с психическим здоровьем у Тимура Бекмансурова не все в порядке (Подробнее...)

«Я буду любить тебя вечно». В Перми прощаются с погибшими при стрельбе в университете

22 сентября похоронят Ксению Самченко и Екатерину Шакирову (Подробнее...)

Мама студента, устроившего массовый расстрел в Пермском университете: Я знала про оружие, но сын убедил, что все будет легально

Допрос матери Тимура Бекмансурова длился несколько часов (Подробнее...)

Младший лейтенант Константин Калинин: «Пока бежал к главному входу, достал пистолет и дослал патрон в патронник»

Полицейский, обезвредивший Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в пермском университете, рассказал подробности задержания (Подробнее...)

Доцент Пермского университета спасла целый поток третьекурсников: «Во время стрельбы пришлось зафиксировать дверь ремнем»

Александра Юминова заблокировала дверь, в которую стреляли (Подробнее...)