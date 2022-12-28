Клиника семейной стоматологии «Аллада» поздравила детей и их родителей с Новым годом

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Приближается самый волшебный праздник - Новый год. Он всегда наполнен теплом, уютом и счастливыми улыбками. А врачи семейной стоматологической клиники «Аллада» делают эти улыбки еще и здоровыми.
Александр Собакин, руководитель стоматологической клиники «Аллада»
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В минувшие выходные «Аллада» пригласила детей и их родителей на новогоднюю елку. На улице было тепло, ребята бегали, веселились и играли в снежки, как вдруг пришли Дед Мороз и Снегурочка.
Мариам Мушегян, врач стоматолог-ортопед
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Взрослые и дети водили хоровод, танцевали, участвовали в играх и конкурсах. Ребятам так понравился праздник, что они решили сделать Снегурочке сюрприз и слепили ей в подарок снеговика.
Татьяна Калугина, координатор лечения
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Ребята читали стихи и пели новогодние песенки. Конечно, не обошлось без самой главной песни праздника. Все дружно пели «В лесу родилась елочка…», а затем загадывали вместе самые сокровенные желания и отправляли их на елку.
Анастасия Софронова, врач стоматолог-терапевт
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Всем детишкам вручили сладкие подарки, а также брошюрки с правилами правильного ухода за зубами и подарочный сертификат на посещение клиники. Праздник закончился чаепитием с конфетами и тортиком.