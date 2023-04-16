В Пермском крае отмечают праздник Светлой Пасхи

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Православные сегодня отмечают свой главный праздник – Пасху. В этом году он пришелся на 16 апреля. Во всех храмах Пермского края прошли праздничные богослужения.

Тысячи верующих посетили праздничные службы. Принесли освятить куличи и яйца. На утро воскресенья «Христос воскрес!» звучит во многих прикамских домах.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С Пасхальным посланием к православным обратился митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий: «Возлюбленные о Господе Воскресшем отцы, братья и сестры! В эти светозарные дни сердечно и радостно поздравляю всех вас с великим праздником Воскресения Христова…».

Что такое праздник Пасхи:

Это торжественное воспоминание Воскресения Господа на третий день после его страданий и смерти. Сам момент Воскресения не описан в Евангелии, ведь никто не видел, как это произошло. Снятие со Креста и погребение Господа было совершено вечером в пятницу. Поскольку суббота была у иудеев днем покоя, женщины, сопровождавшие Господа и учеников из Галилеи, бывшие свидетелями Его страданий и смерти, пришли ко Гробу Господню только через день, на рассвете того дня, который мы теперь называем воскресным.

Воскресенье называется воскресеньем в честь воскресшего в третий день после распятия Исуса Христа.

Публикуем фоторепортаж из Свято-Троицкого кафедрального собора в Перми.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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