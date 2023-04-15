Сезон домашних матчей «Амкара» открыл парень в инвалидной коляске

Вася Кардаков нанес первый символический удар по мячу в первом домашнем матче Амкара. Фото: «Дедморозим».

- Это фееричный опыт, и мне очень хочется его повторить, - счастлив подопечный пермского благотворительного фонда «Дедморозим» Вася Кардаков. - Футбол я обычно смотрю по телевизору, а вживую увидел в первый раз. Это совсем другие эмоции — кричишь, болеешь за свою команду! Жизнь такая интересная штука, никогда не знаешь, какой сюрприз преподнесет! Я очень счастлив, что поучаствовал в этом событии!

Открытие сезона домашних матчей футбольного клуба «Амкар Пермь» началось необычно: на футбольное поле выехал парень в инвалидной коляске. Это 25-летний участник проекта «Вернуть будущее» фонда «Дедморозим» Василий Кардаков, он нанес первый символический удар по мячу в первом домашнем матче весенней части чемпионата.

- Футбольный клуб активно участвует в социальных проектах, ведь мы понимаем, что являемся примером для многих ребят, стремящихся связать свою жизнь со спортом, - объяснил происходящее пресс-атташе футбольного клуба «Амкар Пермь» Дмитрий Коновалов. - Кроме Васи, футбольный клуб «Амкар Пермь» пригласил на матч и других участников проекта «Вернуть будущее» — выпускников интернатов для сирот с инвалидностью. У ребят появилась возможность не только поддержать Васю и спортсменов, но и стать частью большого городского события.

Как и футболисты, Вася Кардаков не понаслышке знает, как важна поддержка на старте в будущее. Парень появился на свет со спинномозговой грыжей, операция не помогла, и Вася вынужден передвигаться в инвалидной коляске. До четырех лет он рос в Перми, потом его перевели в детский интернат в Рудничном. Несколько лет назад, благодаря неравнодушным пермякам, Вася переехал в Пермь и начал самостоятельную жизнь.

Первые шаги во взрослой жизни его учили делать специалисты по сопровождаемому проживанию «Дедморозим», а сейчас парень живет один: ежедневно самостоятельно справляется с решением бытовых вопросов, получает образование, занимается спортом, работает и путешествует. А еще у амбициозного Васи Кардакова есть мечта - это собственный дом у реки, семья и трое детишек.

Помочь таким же, как Вася, ребятам начать жить самостоятельно можно на сайте фонда «Дедморозим».

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