В лесное хозяйство России предлагают внедрить уникальную систему «Умный лес»

Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин

В регионы России предлагают внедренить разработанную в Перми систему «Умный лес». Она уже показала свою эффективность в Пермском крае и позволила в 1,5 раза снизить теневой оборот древесины и в 2,5 раза повысить эффективность взаимодействия лесопользователей и профильных органов власти. Пермский опыт уже успешно применяется в лесной отрасли Кировской области, а тестирование информационного продукта проводят Татарстан, Белгородская, Ульяновская и Новосибирская области.

Возможности системы «Умный лес»

-Учет лесного фонда и лесопользование в цифре (отказ от бумажного документооборота);

- Мониторинг хранения, транспортировки и переработки древесины;

- Мониторинг лесоизменений;

- Предупреждение лесных пожаров;

- Реализация программы лесовосстановления;

- Администрирование платежей за лес.

«Благодаря системе бюджет Пермского края дополнительно получил 6 млрд рублей налоговых поступлений и 2,6 млрд рублей платы за коммерческое использование лесных ресурсов», - рассказал в ходе совещания губернатор Дмитрий Махонин.

Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин подчеркнул, что впервые в российской практике передовые цифровые технологии, внедряемые в рамках проекта «Умный лес», создали условия не только для отслеживания общего состояния лесного фонда и отдельных изменений на территории лесничества, но и для оперативного реагирования на них.

«Проект «Умный лес» позволил собрать воедино и систематизировать огромный массив информации о текущем состоянии государственного лесного фонда на конкретной территории, чтобы впоследствии интегрировать его с федеральными информационными системами. Он состоялся, он уже приносит значительный экономический эффект бюджету края. Кроме того, он защищает экологию края - в результате использования системы незаконная рубка леса в Прикамье уже снизилась с 30 000 до 3 000 кубометров. Благодаря комплексной системе управления лесными массивами уже запущено и три инвестиционных проекта, которые позволят дополнительно вовлечь 2,2 млн. кубических метров лесных ресурсов Прикамья в промышленную деятельность», - сказал Антон Немкин. Он также добавил, что это - только первые результаты, но уже сейчас очевидно, что работа РГИС «Умный лес» окажется исключительно полезной для развития региона и принесет дополнительные возможности.

По словам регионального координатора проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» в Пермском крае Александра Мотрича, импульсом для разработки данной «Умного леса» стал ряд серьезных проблем в лесной отрасли.

«В Пермском крае находится порядка 12 млн га леса. Лесозаготовки осуществляют около 300 лесопользователей, обработкой занимаются более 1300 лесопильных комплексов. При этом в лесной отрасли не велись или отсутствовали данные лесоустройства, они не имели пространственной привязки, бизнес-процессы взаимодействия с лесопользователями не были автоматизированы. Ежегодный ущерб из-за незаконных рубок и теневого оборота древесины достигал 2 млрд рублей, потери бюджета края – не менее 100 млн рублей налогов и 250 млн рублей платы за пользование природными ресурсами. Созданная и протестированная в 2020-2021 годах система «Умный лес» распознает до 100 объектов лесоизменений за 10 минут. Этот сервис разработан в рамках платформы, где также реализованы алгоритмы по распознаванию карьеров, вырубок, ветровалов, зарастаний полей, распашки, мест произрастания борщевика Сосновского с помощью технологий машинного обучения и компьютерного зрения. Всего разработано 9 сверточных нейронных сетей, которые анализируют данные дистанционного зондирования Земли, после чего информацию можно сравнить с отраслевыми сведениями. Всё это способствует развитию лесной промышленности и сокращению незаконных вырубок леса», - пояснил Александр Мотрич.

Руководитель Управления разработки и развития информационных систем Центра информационного развития Пермского края Сергей Даллада сообщил, что уже сегодня регион получает сто процентов данных о лесном хозяйстве в цифровом виде, а более 52 видов отчетности и аналитики для руководителей созданы на основе актуальных данных, полученных из системы.

«Сейчас мы готовим пакет документов для платформы «Гостех», и если коллеги его одобрят, то передадим предложения о масштабировании ИТ-продукта на все регионы страны в Минцифры России. У нас все готово и проверено, так что в случае позитивного решения мы сможем тиражировать «Умный лес» в регионы страны уже до конца этого года. Также считаем правильным создать в Пермском крае Центр компетенций цифровой трансформации лесного хозяйства России, тогда мы сможем эффективно помогать всем коллегам в других регионах», - сказал Сергей Даллада.

С этим предложением согласны и эксперты: по их мнению, использование такой системы позволит привести в порядок лесные массивы страны и прекратить их бесконтрольную эксплуатацию и уничтожение.