В Ординской подводной пещере произошел многотонный обвал

Фото: Андрей Горбунов

Вечером 13 апреля в Ординской пещере произошел обвал. Как рассказали «КП-Пермь» в администрации Ординского муниципального округа, причиной этого стали погодные условия.

О пещере

Ученые считают, что Ординская пещера — это длиннейшая пещера в мире в гипсовых породах, которые очень подвижны и в которых идет активный процесс карстообразования. (Карстовый процесс представляет собой опасный геологический процесс, когда подземные воды растворяют горные породы).

Фото: Андрей Горбунов

Сухая часть Ординской пещеры небольшая — ее длина составляет примерно 300 метров. В основном вся пещера под водой — длина этой части около 4600 метров. Температура воды там всегда низкая, +4…+5 градусов. Вход в пещеру находится на юго-восточном склоне Казаковской горы, на высоте около 50 метров над рекой Кунгур.

Обвал полностью перекрыл вход

Подробнее о самой пещере и произошедшем в ней обвале мы узнали у руководителя Центра подводной спелеологии в Ординской пещере Андрея Горбунова. (Подводная спелеология — это исследования обводненных подземных галерей).

«Ординская пещера — это дикая и опасная пещера. Круг людей, который ныряет в нее, очень маленький. Это не туристический объект и не место для посещения с семьей. Обвалы здесь происходят ежегодно из-за активного процесса карстообразования», — рассказал Андрей Горбунов.

Фото: Андрей Горбунов

Нынешний обвал — очень большой. Он полностью перекрыл вход в пещеру. Зимой в ней идет промерзание породы на входе, а весной она оттаивает. Камни начинают двигаться, многотонные булыжники начинают засыпать вход в пещеру. Летом и осенью из-за дождей тоже могут происходить обвалы. То есть самое безопасное время — зима, когда все застыло.

Расчистка обвалов

Обвалы в подводной пещере — обычный процесс, но расчищать ее от последствий очень трудно.

Иногда обвалы происходят несколько раз за год. Так, например, два года назад были зафиксированы четыре обвала.

«Для расчистки может использоваться таль — ручное подъемное устройство с цепью. Никакую тяжелю технику, никакой агрегат, который будет расчищать, в пещеру не загнать. Все это делается руками», — рассказал Андрей Горбунов.

О подводной спелеологии

Мониторинг подводной части Ординской пещеры и подводные исследования проводятся часто. Эта пещера привлекает специалистов по глубоководному погружению со всего мира.

Фото: Андрей Горбунов

Андрей Горбунов — чемпион мира, четырехкратный рекордсмен мира и заслуженный тренер России по подводному спорту. В Ординской пещере он ныряет уже 20 лет. Вместе с командой он открыл четыре подводные пещеры в Пермском крае. Это Андроновская, Бабиногорская, Личердинская пещеры и Александровский грот.

«Спелеодайвинг считается самым эстремальным видом спорта. Мы открываем новые подводные пещеры и вместе с учеными изучаем скрытые процессы нашей планеты», — подытожил Андрей Горбунов.

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