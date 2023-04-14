Пермь избавляется от наследия 90-х

Фото: страница ВКонтакте Алексея Дёмкина.

В центре Перми начали сносить последний торговый павильон напротив ЦУМа, на пересечение улицы Ленина и Комсомольского проспекта.

В рамках подготовки к 300-летию Перми городские власти приняли решение об изъятии земельных участков в этом месте для муниципальных нужд. Всем собственникам выплатили денежные компенсации.

- Прощаемся с пережитками прошлого! – написал в своих социальных сетях глава города Алексей Дёмкин. - После изъятия киосков начинаем расчищать пространство и готовить площадку под будущее благоустройство.

- Наконец-то эту территорию приведут в порядок! – оценили в комментариях пермяки это сообщение.

Здания, которые украшают город

Алексей Дёмкин напомнил, что долгое время в этом месте был настоящий «шанхай».

Действительно, как отмечают эксперты, разнотипные киоски и павильоны здесь попросту портили вид города, закрывали панорамы просторных современных улиц.

- Хорошо, что в городе при подготовке к 300-летнему юбилею удалось расчистить «дебри девяностых», - говорит пермский архитектор историк Геннадий Воженников. – Может быть, в какой-то период эти павильоны и торговые палатки давали возможность кому-то заработать. Но они портили окружающую среду - попросту напоминали какой-то неорганизованный рынок. Ни в одном современном городе мира не перекрывают такими торговыми объектами восприятие архитектурных памятников.

Как отметил Геннадий Воженников, на пересечении улицы Ленина и Комсомольского проспекта начинается единый комплекс уникальных зданий, которые проектировал архитектор Старков – это гостиница «Урал», бывшие Дом Советов и концертный зал «Колизей». При возведении этого комплекса были применены передовые технологии того времени.

- Это объекты культурного наследия, которые являются украшением города, и их не имеет смысла загораживать ларьками и киосками, - объясняет Геннадий Воженников. - А коммерческую составляющую, как и запланировано, можно вынести на первые этажи зданий.

Где еще избавились от «шанхаев»

От наследия «лихих девяностых» удалось избавиться не только на перекрестке возле ЦУМа.

- Очень важным событием для города, считаю, стала расчистка от киосков места перед строительным техникумом на Комсомольском проспекте, которая раскрыла архитектуру сталинского ампира этого здания, - перечисляет Геннадий Воженников. - Также перед ДК им. Солдатова, перед УДС «Молот» расчистили от торговых павильонов площадки, которые напоминали стихийные рынки.

Но от прежних времен городу достались не только установленные где попало торговые ларьки, но и, например, переплетения проводов, которые портили облик городских пейзажей, фасады домов. И с ними тоже вели решительную борьбу.

- В советские годы категорически было запрещено вешать провода на территории центральных улиц, но в 1990-е годы на эти запреты махнули рукой и тянули электропровода где попало, - говорит Геннадий Воженников. - Сейчас большую часть коммуникаций на том же Комсомольском проспекте убрали под землю. И на подъезде к городу небо теперь чистое – на кольцевых улицах там теперь нет электрических «соплей». В последние годы город активно готовился к 300-летнему юбилею, и мы уже видим плоды деятельности администрации Перми.

Арт-объект напомнит о пермском периоде

Как преобразится площадка, которую расчистили напротив ЦУМа, в дальнейшем?

Ранее в городской администрации уже сообщали, что до конца года здесь установят необычный арт-объект. На средства спонсоров его выполнят в виде доисторической ракушки аммонита. Эти моллюски водились в теплом море пермского геологического периода, которое около 285 миллионов лет назад простиралось от Уральских гор до Кавказа. Разработал проект городской Институт территориального планирования. Лопасти трехметрового арт-объекта, расположенные по спирали, по вечерам будут подсвечиваться светодиодами.

- Когда планировали здесь комплекс зданий, предусматривали и парковую зону, - говорит Геннадий Воженников. – Сейчас она благоустраивается возле гостиницы «Урал». Там уже появились арт-объекты, которые обыгрывают в том числе знаменитый пермский звериный стиль Гляденовской культуры. Если появится еще один объект, который будет напоминать жителям и гостям города о том, что именно в Перми геолог Мурчисон обнаружил геологические слои, которые он назвал пермским периодом, то это неплохо.

Такие арт-объекты воспитывают эстетику современных горожан и служат центром притяжения для туристов.