Фото: ФК «Амкар Пермь»
Пермский «Амкар» провел первую игру под руководством нового тренерского штаба во главе с Иваном Черенчиковым.
Смена рулевого не оказала значительного влияния на состояние команды и изменение тактической схемы ведения игры. Без ожидаемых новаций «красно-черные» вполне логично проиграли мастеровитому сопернику: омский «Иртыш» показал более слаженный и мастеровитый футбол.
«В первом тайме не хватило контроля, много проиграли единоборств и подборов мяча. Не так много создавали моментов у ворот соперника. Первые два пропущенных мяча очень сильно повлияли на нашу игру. В следующем матч в любом случае надо выигрывать», - рассказал на послематчевой пресс-конференции Иван Черенчиков.
Главный тренер «Иртыша» Валерий Петраков очень хорошо знаком пермским любителям футбола. В прошлом сезоне он возглавлял тренерский мостик пермской «Звезды», которая прекратила свое существование.
По его словам, нынешний состав «Амкара» боеспособный, обладает большой «обоймой» игроков, но особых сюрпризов его команде в прошедшем матче не преподнес.
«Я знаю сильные и слабые стороны «Амкара», очень внимательно просмотрели их матч в Миассе. После смены тренерского штаба в его игре я не увидел каких-то изменений в тактическом плане и игровой схеме. Тренер выбирает футболистов, которые больше готовы на этот момент», - поделился о своем видении положения дел в «Амкаре» Валерий Петраков.
Второй проигрыш «Амкара» пока не оказал критического влияние на его турнирное положение. Отставание от лидера, ФК «Тюмень», составляет всего четыре очка. Этот гандикап пермяки смогут легко ликвидировать в оставшихся играх Второй лиги. Главным остается только одно – надо обязательно выигрывать, удивлять соперников и держать в уме поставленную на сезон задачу.
Кстати, у ФК «Амкар Пермь» появился новый генеральный партнер - компания «Пермэнергосбыт». Логотип компании появится на поле стадиона «Звезда» во время матчей, в трансляциях и соцсетях клуба. Со следующего сезона он будет уже на игровой форме пермской команды.
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