Фото: ФК «Амкар Пермь»

Пермский «Амкар» провел первую игру под руководством нового тренерского штаба во главе с Иваном Черенчиковым.

Смена рулевого не оказала значительного влияния на состояние команды и изменение тактической схемы ведения игры. Без ожидаемых новаций «красно-черные» вполне логично проиграли мастеровитому сопернику: омский «Иртыш» показал более слаженный и мастеровитый футбол.

«В первом тайме не хватило контроля, много проиграли единоборств и подборов мяча. Не так много создавали моментов у ворот соперника. Первые два пропущенных мяча очень сильно повлияли на нашу игру. В следующем матч в любом случае надо выигрывать», - рассказал на послематчевой пресс-конференции Иван Черенчиков.

Главный тренер «Иртыша» Валерий Петраков очень хорошо знаком пермским любителям футбола. В прошлом сезоне он возглавлял тренерский мостик пермской «Звезды», которая прекратила свое существование.

По его словам, нынешний состав «Амкара» боеспособный, обладает большой «обоймой» игроков, но особых сюрпризов его команде в прошедшем матче не преподнес.

«Я знаю сильные и слабые стороны «Амкара», очень внимательно просмотрели их матч в Миассе. После смены тренерского штаба в его игре я не увидел каких-то изменений в тактическом плане и игровой схеме. Тренер выбирает футболистов, которые больше готовы на этот момент», - поделился о своем видении положения дел в «Амкаре» Валерий Петраков.

Второй проигрыш «Амкара» пока не оказал критического влияние на его турнирное положение. Отставание от лидера, ФК «Тюмень», составляет всего четыре очка. Этот гандикап пермяки смогут легко ликвидировать в оставшихся играх Второй лиги. Главным остается только одно – надо обязательно выигрывать, удивлять соперников и держать в уме поставленную на сезон задачу.

Кстати, у ФК «Амкар Пермь» появился новый генеральный партнер - компания «Пермэнергосбыт». Логотип компании появится на поле стадиона «Звезда» во время матчей, в трансляциях и соцсетях клуба. Со следующего сезона он будет уже на игровой форме пермской команды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Амкар» в Перми крупно проиграл «Иртышу»

Это первое в сезоне поражение нового тренерского штаба пермяков (Подробнее…)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru