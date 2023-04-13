Десять нелепых преступлений, совершенных в Пермском крае

Как правило, обвиняемые в преступлениях в магазинах, думают, что их никто не видит.

Ежедневно в полицейских сводках появляется информация о различных преступлениях. Но далеко не всегда слово «преступление» ассоциируется с такими прилагательными, как «кровавое», «ужасное», «дерзкое», «страшное». Порой происходят и те, которые вызывают на лице улыбку, а в голове возникает наивный вопрос: Зачем?». «КП» сделала подборку самых странных и нелепых преступлениях, которые произошли в Пермском крае за последний год.

Вежливый вор

Ограбление, которое произошло в Перми, можно считать, наверное, одним из самых вежливых за последнее время. Ранним утром в дверь продуктового магазина на улице Клары Цеткин резко распахнулась и в помещение ворвался молодой человек в маске.

- Дети есть? - спросил продавца налетчик.

- Да, а что вы хотели? - настороженно ответила женщина.

- Пообщаться хотел, - ответил злоумышленник и уверенным шагом пошел к кассе.

Перепуганная продавец начала отступать и звать на помощь. Грабитель прикрикнул на нее, но пообещал не трогать, если та отдаст ему деньги.

- Отвечаю, клянусь, тебе я ничего не сделаю. Полторы тысячи давай, и я уйду - сказал незваный гость.

Женщина взяла сумочку и уже готова была отдать ему свои кровные. Грабитель оказался настоящим джентльменом и сказал, что ее деньги он не возьмет, велев достать деньги из кассы. Но, не дожидаясь продавца, сам открыл кассовый аппарат и начал выгребать купюры.

- Не трогай, пожалуйста - взмолилась продавец.

Но мужчина уже вошел во вкус и стал доставать купюры одну за другой.

- Ты ведь сказал, что только полторы тысячи возьмешь, а ты больше берешь, - с грустью заметила продавец.

- Я потом посчитаю, все хорошо, - ответил мужчина.

Забрав часть денег и прихватив с витрины бутылку пива, грабитель извинился и спешно покинул магазин. Полиция оперативно вышла на след налетчика. Им оказался 28-летний екатеринбуржец. Ранее его уже судили за сбыт наркотиков. В полиции парень признался, что на преступление он пошел из-за желания приобрести запрещенные вещества.

Романтичный грабитель

26-летний мужчина сначала ограбил пекарню, утащив из нее планшет, пока никто не видит, а потом взломал замок в павильоне и вынес из него 113 роз и две большие плюшевые игрушки.

В полиции он признался в содеянном и рассказал, что хотел порадовать возлюбленную. В его телефоне оперативники нашли фото подруги с краденными розами и игрушками, а планшет он продал.

Офисное кресло и бритвенный станок

В Чусовом 27-летний местный житель попался на странных кражах. Он пришел в магазин, взял офисное кресло и направился к выходу. Девушка-продавец попыталась его остановить, но не смогла. Уже находясь под следствием по этому делу, мужчина отправился грабить другой магазин. Ночью взял с собой рюкзак, спортивную сумку, арматуру и пришел к зданию гастронома. Разбил стекло и залез внутрь. С собой он унес 24 бутылки спиртного, шоколад, сигареты, кофе и бритвенный станок на общую сумму более 19 тысяч рублей. Похитителя снова задержали. Похоже, что от реального наказания ему теперь не уйти.

Пришла за помидорами, а украла очки

В Добрянке 63-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела. Женщина пришла в продуктовый магазин, выбирая овощи, в одной из коробок она нашла очки. Женщина взяла несколько помидоров, а вместе с ними прихватила и очки. Как оказалось, стоят они 11 200 рублей, и их владелица уже написала заявление в полицию.

Семь банок тушенки и кусок мяса

В Березниках мужчина пришел за покупками в магазин, взял корзину и стал выбирать товар. Чуть позже он отошел в малолюдную часть зала и, думая что за ним не наблюдают, спрятал под куртку семь банок тушенки и кусок мяса. Сотрудница магазина заметила кражу, но мужчина смог вырваться и убежать. 31-летний мужчина рассказал, что краденое он продал на улице незнакомым людям. Деньги потратил на спиртное и сигареты.

Обокрал коллегу и попросил прощения

В Соликамске 20-летний грузчик обокрал свою коллегу. Молодого человека приняли в трудовой коллектив, но через 2 месяца он, видимо, устал от работы. В одну из смен, пока в подсобке никого не было,решил проверить сумку коллеги. В ней он нашел 18 тысяч рублей и, не дожидаясь окончания смены, ушел с деньгами из магазина.

После случившегося у злоумышленника проснулась совесть. Он написал коллеге сообщение, объяснив свой поступок непростым материальным положением и попросил прощения. Еще он пообещал, что в кратчайшие сроки возместит причиненный ущерб. Однако похищенные деньги молодой человек так и не вернул. Теперь его ждет суд.

Грабил продавцов с сайтов объявлений

Судя по этому случаю, продажи через сайты объявлений иногда могут лишить продавца товара. Так произошло в Индустриальном районе Перми. Мужчина подал объявление о продаже видеокарты за 70 тысяч рублей, на объявление откликнулся незнакомец. В тот же вечер мужчины встретились в сетевом магазине. Продавец стал показывать товар, но ему позвонили, и он отвлекся. В это время покупатель схватил коробку с видеокартой и убежал.

Полицейские поймали 18-летнего грабителя. Выяснилось, что у молодого человека была отработанная схема. Он находил на сайтах товар, договаривался о встрече под предлогом покупки, но при встрече просто выхватывал вещь и убегал. Установлено еще два эпизода, парня заключили под стражу.

Продавал наркотики, чтобы накопить на свадьбу

В Краснокамске 35-летний мужчина устроился в интернет-магазин по продаже наркотиков, чтобы заработать на свою свадьбу. Мужчина пытался спрятать в снег тайник-закладку, но в этот момент его настигли полицейские.

Гламурный вор

В Березниках продавцы магазина спорттоваров задержали похитителя кроссовок. 36-летнему местному жителю очень понравилась спортивная обувь за 6000 рублей, но позволить себе он их не мог, решил украсть.

Пока никто не видит, спрятал один кроссовок под куртку, а другой положил в пакет и направился к выходу. У двери сработал звук металлорамки, мужчина бросился бежать. Продавцы догнали злоумышленника на улице и удерживали его до приезда полиции.

«Не реви, а то я сам заплачу»

Грабитель обокрал продуктовый магазин в Перми, чтобы собрать деньги на операцию матери. В один из дней в магазин на улице Вижанской, 12 влетел мужчина в кожаной куртке с разбитой бутылкой.

Потребовал у кассирши наличные - женщина закричала. Гость тут же стал извиняться, но купюры из кассы забрал. Продавцу сказал не реветь - а то сам заплачет, и поведал историю: его мать лежит в больнице, срочно нужны деньги на операцию.

Когда убегал, сказал, что завтра вернет все до копейки. Злоумышленника задержали, как в итоге оказалось, историю про маму он придумал, а деньги потратил.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Читать также

В Перми авторитетный уголовник жестоко расправился с другом из-за женщины

Он вонзил в его тело нож 14 раз (Подробнее...)