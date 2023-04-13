Ранняя весна стала причиной лесных пожаров в Приволжье

Горит сухая трава, случается, огонь перекидывается на лесные массивы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за аномально ранней весны снег в Приволжье растаял практически повсеместно, и наступил сезон лесных пожаров. Горит сухая трава, нередко огонь перекидывается на лесные массивы.

В Башкирии, к примеру, вода еще не ушла, а трава уже горит. С начала года здесь зарегистрировано более 60 природных пожаров: одно из последних возгораний произошло на территории Белорецкого района, в Инзерском лесничестве. Пожар оперативно потушили, обошлось без пострадавших.

А в Оренбургской области только за сутки было зарегистрировано 11 лесных пожаров. Горели леса в Бузулукском и Орском лесничествах. Небольшой пожар произошел в районе села Сухоречка. Его потушили быстро, но огонь успел повредить около шести гектаров. Загорелся лес и под Орском, пламя на площади пять гектаров гасили четыре часа.

В Самарской области от возгораний сухой травы дым нередко идет в сторону городов, образуя в небе сероватую пелену. Запах гари отметили в последние дни жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска.

Несколько случаев горения сухой травы было зарегистрировано и в Пермском крае. Возгорания тушили в Чайковском, Суксунском, Добрянском городских округах, а также в Пермском и Большесосновском округах.

Чтобы минимизировать риски, сотрудники МЧС проводят разъяснительную работу с населением, а для мониторинга пожароопасной обстановки используют систему космического мониторинга и беспилотные летательные аппараты.

КСТАТИ

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Административные штрафы на граждан составляют от 5 000 до 15 000 рублей, а в условиях особого противопожарного режима — от 10 000 до 20 000. За нарушения требований пожарной безопасности в лесах — от 15 000 до 30 000 рублей. Штрафы на юридических лиц доходят до 800 тысяч рублей.

А в Уголовном кодексе РФ ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений грозит штрафами от 300 до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до 4 лет.

ВАЖНО

Советы от МЧС, как не допустить пожара:

- Не разводите костры, мангалы, жаровни и не сжигайте мусор в лесу.

- Не оставляйте в лесу мусор, пропитанный маслом, бензином или другим горючим материалом, а также стеклянные бутылки, которые могут действовать как линзы.

- Не бросайте горящие спички и тлеющие окурки.

- Не применяйте при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов.

- Прививайте детям знания о правилах пожарной безопасности.

Если увидели на открытой местности огненные всполохи или дым, примите возможные меры, чтобы потушить возгорание: сбейте пламя плотными зелеными ветвями, попробуйте затоптать его, забросать землей или залить водой.

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