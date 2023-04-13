С 15 апреля проезд в автобусах и трамваях Перми подорожает до 35 рублей

В субботу, 15 апреля, пермякам нелишним будет проверить баланс своих транспортных карт и проездных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пермякам, которые пользуются общественным транспортом, в эту субботу, 15 апреля, будет нелишним проверить баланс своих транспортных карт и проездных.

С этого дня в Перми на два рубля подорожает проезд в автобусах и трамваях. Вместо 33 рублей за поездку нужно будет платить 35, столько же придется потратить и за провоз багажа. Также поднимается и стоимость пересадки – с 17 до 18 рублей. Льгота эта, как и раньше, будет действовать 40 минут на обычном маршруте и 60 минут на удаленном и лишь при безналичной оплате.

Разговоры о том, что проезд в общественном транспорте должен стоить 35 рублей, велись еще с конца 2021 года, но депутаты тогда проголосовали «против». А не так давно на заседании Пермской городской думы было принято решение о передаче полномочий об индексации стоимости проезда в общественном транспорте от Пермской городской думы к администрации Перми.

- Теперь мэрия сама будет утверждать тариф, исходя из экономических показателей, - рассказал в ходе прямого эфира с пермяками глава Перми Алексей Дёмкин. - Мы утвердили правила и методику изменения тарифов, и теперь этот вопрос перейдет из политического в сугубо хозяйственный. Добавлю, к решению этого вопроса мы будем подходить аккуратно.

О повышении стоимости проезда пермякам объявили месяц назад. Пересчитали в мэрии и цены на проездные, включая льготные.

ДЕНЕЖКИ

«Безлимит на сутки» будет стоить 132 рубля, «Безлимит на полмесяца» - 945 рублей, «Безлимит на месяц» - 1785 рублей, «Безлимит на квартал» - 5040 рублей, «Безлимита на год» - 13650 рублей. Проездной билет «40 поездок на месяц» - 1260 рублей.

Льготные категории граждан – пенсионеры, студенты, школьники с 5 по 11 классов, члены малоимущих многодетных семей - по-прежнему смогут приобрести льготные проездные абонементы. Только они станут дороже.

Сейчас, например, абонементы «30 поездок на квартал», который действует в течение 90 дней, и «Безлимит на 15 дней» стоят 693 рублей. А с 15 апреля цена поднимется до 735 рублей.

Льготный проездной абонемент «Безлимит на месяц» поднимется с 990 до 1050 рублей.

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