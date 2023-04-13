Тренер из Прикамья более 40 лет обучает детей спортивному ориентированию

Тренер Анатолий Владимирович Анисимов был награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ».

- Очень хочется, чтобы о замечательном человеке - Анатолии Владимировиче Анисимове - жителе поселка Пашия, узнали многие, - обратились в редакцию «Комсомольской правды» представители Совета ветеранов поселка Пашия и Совета ветеранов ОАО «ПМЦЗ». – Его кандидатуру мы предлагаем для голосования в проекте «Настоящие люди».

Более 40 лет Анатолий Владимирович обучает детей спортивному ориентированию. За это время он воспитал полтора десятка кандидатов в мастера спорта. Его подопечные постоянно занимают призовые места в соревнованиях самого различного уровня. И не одно поколение выросло и подружилось с его помощью с физической культурой и спортом.

Спортивный, подтянутый, в свои шестьдесят семь Анатолий Владимирович выглядит на десяток лет моложе. В глазах блеск живой души. А главное, сердце у этого человека искреннее, чуткое.

Тренера выделяют искренняя любовь и преданность своему делу, поселку, людям. При его личной инициативе в 1981 году в поселке было построено задние лыжной базы. С тех пор весь лыжный спорт в Пашии держится на крепких плечах Анатолия Владимировича. И он не только тренирует детей, но и сам выступает на соревнованиях. У него более 90 медалей и кубков, более 300 грамот разного уровня.

Анатолий Владимирович - замечательный собеседник, он всегда найдет время поиграть с внуками - у него их семь, а также рассказать массу историй про лес, край, природу и животных.

Анатолий Владимирович придумал и более 10 лет организовывает спортивное соревнование «Шоколадная гонка». Каждый ребенок, прошедший лыжную дистанцию, получает сладкий приз – шоколадку. А сам он наряжается Дедом Морозом и поздравляет лично всех на финише.

23 февраля Анатолий Владимирович проводит «Вечернюю гонку». Любители лыжных прогулок собираются вечером на лыжне, одевают на голову фонарики и веселым ручейком отправляются в лес. Там запускают праздничный салют, а возвратившись с прогулки, дружно пьют чай.

- Есть у нас «волшебная книжечка» на лыжной дистанции, ей уже 40 лет, в нее мы записываем о наших походах в лес и пишем пожелания всем, кто проходит эту дистанцию, - говорят жители поселка. - Хранителем книжечки является Анатолий Владимирович.

Летом Анатолий Владимирович водит детей в походы, на рыбалку, организует велотренировки, рассказывает ребятам о местных реках, тропах, животных, влюбляет их в те места, где они родились и живут.

За добросовестный труд, за воспитание подрастающего поколения, за спортивные достижения и профессионализм Анатолий Владимирович Анисимов был награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ».

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