«Небесная ярмарка» сменила название

С 2023 года праздник воздушных шаров в Пермском крае будет называться «ПроНебо!». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Организаторы фестиваля воздухоплавания в Пермском крае приоткрыли завесу, какие обновления ждут это масштабное мероприятие в 2023 году. На протяжении 20 лет красивый летний праздник проводился на стадионе «Труд» в Кунгуре и в последние годы собирал более 50 тысяч зрителей. Причем, не только жителей Перми и Пермского края, но и гостей из России и со всего мира.

Сейчас на стадионе идет реконструкция, а новым местом проведения фестиваля станет деревня Теплая, расположенная в Кунгурском городском округе, в 15 километрах от Кунгура. Это площадка площадью 8 га, и новое живописное место с красивой природой расположено рядом с рекой Ирень.

Второе изменение: если раньше фестиваль воздушных шаров проводился в конце июня, то в 2023 году его проведут на неделю позже.

- Предварительные даты проведения мероприятия - с 7 по 9 июля, - рассказали организаторы. – Помимо воздушных шаров на фестивале ожидаются новые летательные аппараты. Одно из главных его обновлений это то, что фестиваль сменил свое название, и теперь праздник воздушных шаров будет называться «ПроНебо!».

Сейчас программа фестиваля разрабатывается и в скором времени она будет представлена зрителям.

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